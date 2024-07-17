買保養品起紅疹告銷售員劑量過重 嘉義女索賠敗訴

嘉義魏姓女子購買某公司臉部保養品，銷售員林女、張女指導使用劑量，事後全身多處出現紅疹、癢、刺痛等症狀令她身心俱疲，認為是林女、張女讓她使用保養品劑量過度導致，告上法院分別求償20萬元；但醫院函覆法院「無法確認皮膚炎原因」，魏女又未能舉證，其請求被法院駁回。可上訴。

魏女主張，在去年5月、6月向某公司購買保養品，由銷售員林女、張女輔導使用劑量，但是在6月中下旬臉部、全身出現紅疹、癢、刺痛，眼皮發腫，受有臉部發紅及肢體起疹子、皮膚炎、面部過敏性皮膚炎、皮膚紅疹等傷害，令她身心俱疲，她認為是林女、張女輔導使用產品劑量過重所導致，並提出醫院就診紀錄，要求2人各應賠償她20萬元精神慰撫金。

林女、張女2人否認過重劑量，且魏女並沒有證明是因為使用保養品才造成傷害。