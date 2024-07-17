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貨車載木顆粒太空包散落台88釀車禍 司機害人受傷判4月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

貨運曳引車司機林姓男子載運木顆粒太空包送貨時，行經台88快速道路，物品沒有捆紮牢固，載運的太空包散落路面，造成後方汽車駕駛林男閃避不及，車輛失控導致骨折、頭皮開放性開口等傷勢，提告過失傷害，屏東地院審理後，判貨運司機林男過失傷害罪處有期徒刑4月，可易科罰金，可上訴。

判決指出，事發在2022年12月14日凌晨，貨運曳引車司機林男先到高雄岡山區某木材工廠，將木顆粒太空包上路後，行經台88線往屏東潮州方向，本應注意汽車裝載貨物行駛時，載運貨物須穩妥，物品應捆紮牢固，堆放平穩，未料當天凌晨4點52分到5點1分之間，行經台88線東向18.1公里竹田段，載運兩包太空包掉落路中間。

當天清晨5點5分，汽車駕駛林男行經時，突然發現路中掉落木顆粒太空包閃避不及，撞上太空包後，車輛失控擦撞內側護欄再撞擊外側護欄，導致林男受傷頭皮開放性開口、第一腰椎壓迫性骨折等傷勢。

判決指出，警方觀看台88線監視器錄影內容發現，曳引車司機林男載運木顆粒太空包掉落路中間，共造成3件交通事故，汽車駕駛林男是其中第二起事故。

判決指出，考量曳引車司機林男坦承犯行，也有意願與對方調解或和解，但因賠償金額雙方有差距，未達成和解或調解，考量其家庭、生活及經濟狀況等，判林男過失傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金一天一千元，可上訴。

警方提醒，根據道路交通管理處罰條例第30條貨物掉落，可以開罰1萬2000元至1萬8000元。

貨運曳引車司機林姓男子載運木顆粒太空包送貨，行經台88，物品未捆紮牢固，載運的太空包散落路面，導致發生3件車禍。記者劉星君／翻攝
貨運曳引車司機林姓男子載運木顆粒太空包送貨，行經台88，物品未捆紮牢固，載運的太空包散落路面，導致發生3件車禍。記者劉星君／翻攝
貨運曳引車司機林姓男子載運木顆粒太空包送貨，行經台88，物品未捆紮牢固，載運的太空包散落路面，導致發生3件車禍。記者劉星君／翻攝
貨運曳引車司機林姓男子載運木顆粒太空包送貨，行經台88，物品未捆紮牢固，載運的太空包散落路面，導致發生3件車禍。記者劉星君／翻攝

交通事故 太空 曳引車 車禍

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