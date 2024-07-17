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為賽德克巴萊4500萬債權 導演魏德聖告郭台強民事敗訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

導演魏德聖2011年拍攝電影「賽德克．巴萊」時，獲中影董事長郭台強投資，但雙方卻衍生一筆4500萬元債權糾紛，郭台強持本票向法院聲請查封魏德聖的個人與公司財產，魏德聖認為自己遭設局欺騙，連賽德克巴萊的版權都不保，控告郭台強涉及詐欺、侵占、背信及偽造文書等罪，台北地檢署調查後上月對郭台強處分不起訴；而就在同一天，魏德聖民事告郭台強部分也敗訴。

魏德聖主張，郭台強利用其經營中影公司、中影國際、中影管顧公聯合設計長達10年的商業騙局，郭台強為獲取不法利益，利用偽造文書等不當手法，誘騙他簽立投資契約，雙方有4500萬元本票債權，但郭台強無意履約，讓中影集團獲取鉅額不法利益，還持本票向法院聲請強制執行獲准，他不服因此提起「確認本票債權不存在之訴」。

法院調查，魏德聖未證明兩造在何時洽談契約、如何洽談契約及簽約時等事實，如何用需款孔急做為被告詐欺的藉口？何況原告需款孔急簽約，也並非被告實施詐欺行為所致，且魏德聖未提出證據或證據方法供法院審酌，經法官命其補正後，仍以曲解或片段的內容作為證據，其主張事實難以採信。

判決指出，依民事訴訟法辯論主義原則、事實主張與證據方法，原則上應由當事人提出，且當事人負有具體化事實之責任，若當事人未具體化事實與證據證明，法律上難認有符合具體化義務的要求，若未能提出其主張事實，以證據或證據方法證明亦同。

判決指出，魏德聖未能提出主張之事實，以其證據或證據方法來證明，而魏德聖主張兩造簽約時是通謀虛偽意思表示，也未提出簽約時兩造有通謀的證據，從告訴事實來看，顯不符辯論主義、具體化義務、真實且完全義務，因此駁回確認債權之訴。

導演魏德聖（右）控告中影董事長郭台強詐欺債權，民事一審敗訴。圖／聯合報系資料照
導演魏德聖（右）控告中影董事長郭台強詐欺債權，民事一審敗訴。圖／聯合報系資料照

中影 偽造文書 詐欺

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