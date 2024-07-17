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進口動物涉背信 三立前主播李天怡判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

三立電視台前主播李天怡涉嫌抬高野生動物進口報價，昨天一審獲判無罪。 圖／聯合報系資料照片
三立電視台前主播李天怡涉嫌抬高野生動物進口報價，昨天一審獲判無罪。 圖／聯合報系資料照片

三立電視前主播李天怡接受三立相關企業頑皮世界公司委託進口野生動物，被控與夫婿郭人杰、亞太印象公司李吳達哄抬進價，三人依背信罪起訴，都喊冤，台北地院審理認為，頑皮世界並無財產上損失，昨判他們全無罪。

三立創辦人張榮華今年四月為本案出庭作證三小時；集團表示，引進進口動物集團受損一億四千萬元，李天怡不法所得至少超過七百萬元，將提上訴。

二○二○年三月張榮華入主頑皮世界擔任負責人，請新聞部副總經理高明慧處理進口非洲大型野生動物，高女找李天怡尋找管道。李天怡透過李吳達得知南非議員兼律師孫耀亨有相關人脈。

檢方指控，李天怡後來擔任窗口，趁機與郭人杰、李吳達、孫耀亨設立亞太印象公司，再調高動物報價，頑皮世界於是匯款美金三七九萬元至亞太印象；亞太印象二○二一年三月股東分紅時，匯款美金廿五萬元到郭人杰香港帳戶，郭再轉匯給李女，李女、郭、李犯背信罪。

合議庭認為，檢方舉證雖可證明李天怡參與報價、抬價，不過背信罪構成要件其一是行為人必須是有決定權的人，其次是被害人必須有財產損失，依張榮華證述，只能認定李天怡負責轉達訊息、處理文書作業，不能證明有採購決定權。

判決指出，背信案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖之野生動物」，交貨條件則是由賣方指定交貨地點，頑皮世界既然接受交易條件，不能因為後來動物沒有順利進口，即認定李女、郭、李犯背信罪。

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