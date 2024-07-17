助詐團黑吃黑 女警索賄重判12年

前女警「賓利姐」邱薏瑄，遭查出，涉嫌偽造「擊落三聯單」及不實搜索扣押筆錄，供詐團成員黑吃黑，被依違反個資法、偽造文書及貪汙等罪重判12年。(取材自臉書) 台北市前女警邱薏瑄高調炫富被稱「賓利姐」，涉以警用系統查民眾個資，及偽造不實報案資料，供詐團成員男友郭之凡及另名詐團成員郭宣良「黑吃黑」，藉此索賄。新北地方法院昨依貪汙等罪重判邱女十二年徒刑，褫奪公權七年；其中個資法一年部分得易科罰金。

合議庭斥責邱女身為警務人員，至今僅承認偷查個資、使公務員登載不實等輕罪，矢口否認違背職務要求賄賂，踐踏警察人員專業操守，嚴重毀壞公務人員清廉形象。

郭之凡涉行賄及使公務員登載不實，判刑二年四月，郭宣良涉行賄判刑一年六月，均褫奪公權一年。

判決指出，邱女去年二、三月間，以警政署M-Police偷查多筆民眾個資，部分個資交給一陳姓男子。她為協助郭宣良侵吞一筆一千萬元詐欺不法所得，由男友郭之凡牽線，製作不實警方搜索扣押筆錄，供郭宣良向上游佯稱款項遭警查扣，詐團行話稱為遭警方「擊落」，俗稱「擊落三聯單」。

郭宣良允諾給付卅萬報酬，但邱女獅子大開口要求事成後七三分帳，郭宣良認為只能拿回三百萬索價過高而破局。

去年七月六日，郭之凡所屬詐團綽號「山河」的上線也打算黑吃黑一筆三百萬元詐款，郭、邱二人再度虛構搜索扣押筆錄與扣押物品目錄表，加蓋單位戳章，由「山河」轉交更上游詐團高層後侵吞該筆詐款。

邱女警專畢業後分發至台北市警局，因高調開賓利車上班被封警界「賓利姐」，從警期間爭議不斷，曾搭高鐵一次買下三個連號座位，光腳在座位上自拍；懷疑男友與前女友藕斷絲連，偷查男友車籍資料。她另開警車送男友回家、翹班跑夜店，涉詐領油資及加班費，被依詐欺罪各判刑五月及三月。