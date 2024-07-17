78高階警異動 林國清接台南市警局

警政署警政委員林國清升任台南市警察局長。圖／警政署提供

台南市警察長廖宗山昨屆齡退休，人事案「壓線」發布，由警政署警政委員林國清接任；另署保安組長李權哲調任嘉義縣警察局長，署主任秘書李政曉升副署長，遺缺由鐵路警察局長廖恆裕接任。這波人事共調整七十八人，十九日交接到任。

賴清德總統上任後，警政人事逐漸回歸警政署主導，這次重要警職出缺不多，仍傳出不少角力，尤其台南市甫發生南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，接任人選備受矚目，坊間版本一變再變。

廖宗山任內「最後一役」未能克竟全功，警政署在他卸職後才發布接任人選，理由是避免「影響軍心」；林國清曾任台南市警局人事室主任、保安警察大隊長、玉井警分局長，與南市有淵源，加上深獲署長張榮興信任，是出線主因。不過他無刑事背景，面臨偵辦林士傑案挑戰。

嘉義縣局長林宏儒也屆退，署保安組長李權哲任內表現稱職，且資歷深，由警政署主導接任局長。

台北市警局長李西河上任後的副署長空缺，由明年一月屆退的署主任秘書李政曉升任，鐵路警局察長廖恆裕調升署主秘。其他重要人事包括保七總隊長吳敬田升警政委員、新北市副局長呂新財調鐵警局長、保六總隊長李安淳調保七總隊長、台北市副局長廖材楨調任保六總隊長。

六都分局長此波有六人調入警政署，只有北市中山分局長陳金城升專門委員，其餘皆警監督察；警界認為「天下第一分局」的繁重複雜性本就遠勝其他分局，人事調整有區隔才符合專業考量。

明年一月，李政曉與保一總隊長薛文容、航空警察局長邱文亮、警政委員陳博珍等人退休，屆時人事會有不小幅度的輪動，外界將再度檢視。