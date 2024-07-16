廉政署辦理風險控管會議 推動開放採購資料標準接軌國際
廉政署今舉辦「機關採購廉政平台風險控管暨精進會議」並表示，強化機關廉政經營責任制度、落實風險控管作為，是當前國家廉政重要工作。廉政署長馮成研擬以國際的開放採購資料標準（OCDS），研擬「113年機關採購廉政平台數位推進方案」，推動機關採購廉政平台資料開放應用。
行政院責成法務部於2016年函頒「機關採購廉政平台實施計畫」，要求廉政署配合機關首長需求，針對國家重大建設及重要採購案，成立機關採購廉政平台。
廉政署表示，機關採購廉政平台迄今已開設76案，總金額達1兆6614億餘元，近年在中央機關及地方縣市政府推廣多有進展，改變政府機關採購文化。廉政署在官網建立機關採購廉政平台單一入口網站專區，推廣平台經驗並提高重大採購透明度。
廉政署表示，賴清德總統就職時以「清廉勤政，建立開放透明的政府」為目標、行政院長卓榮泰強調「打擊貪瀆沒有任何模糊的空間」、法務部長鄭銘謙表示「防貪先於肅貪」。廉政署長馮成回應外界期許，研擬「113年機關採購廉政平台數位推進方案」，推動機關採購廉政平台資料開放應用，期與國際的開放採購資料標準相符。
今年6月間，馮成率隊赴立陶宛參加國際透明組織舉辦的「第21屆國際反貪腐研討會」，國際透明組織透明學校今年首場議程，邀請台灣透明組織協會向來自世界各國反貪腐實務工作者分享我國機關採購廉政平台措施，預防貪腐風險的實質效益，獲得各界肯認。
廉政署今天舉行會議邀請已報廉政署列管之機關採購廉政平台主管機關政風機構代表與會，安排交通部政風處、勞動部政風處及環境部政風處分享經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言