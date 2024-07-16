廉政署辦理風險控管會議 推動開放採購資料標準接軌國際

廉政署今舉辦「機關採購廉政平台風險控管暨精進會議」並表示，強化機關廉政經營責任制度、落實風險控管作為，是當前國家廉政重要工作。廉政署長馮成研擬以國際的開放採購資料標準（OCDS），研擬「113年機關採購廉政平台數位推進方案」，推動機關採購廉政平台資料開放應用。

行政院責成法務部於2016年函頒「機關採購廉政平台實施計畫」，要求廉政署配合機關首長需求，針對國家重大建設及重要採購案，成立機關採購廉政平台。

廉政署表示，機關採購廉政平台迄今已開設76案，總金額達1兆6614億餘元，近年在中央機關及地方縣市政府推廣多有進展，改變政府機關採購文化。廉政署在官網建立機關採購廉政平台單一入口網站專區，推廣平台經驗並提高重大採購透明度。

廉政署表示，賴清德總統就職時以「清廉勤政，建立開放透明的政府」為目標、行政院長卓榮泰強調「打擊貪瀆沒有任何模糊的空間」、法務部長鄭銘謙表示「防貪先於肅貪」。廉政署長馮成回應外界期許，研擬「113年機關採購廉政平台數位推進方案」，推動機關採購廉政平台資料開放應用，期與國際的開放採購資料標準相符。

今年6月間，馮成率隊赴立陶宛參加國際透明組織舉辦的「第21屆國際反貪腐研討會」，國際透明組織透明學校今年首場議程，邀請台灣透明組織協會向來自世界各國反貪腐實務工作者分享我國機關採購廉政平台措施，預防貪腐風險的實質效益，獲得各界肯認。