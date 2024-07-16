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陳時奮自訴誣告罪明開庭 要舉證高虹安是「假博士」才會贏　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新竹市長高虹安博士論文引發誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不起訴，陳自訴高誣告；台北地院明天上午傳喚高、陳出庭，自訴案舉證責任在陳，他要證明高的學歷造假才能勝訴。

明天法院第四度開庭審理誣告案，由於雙方都是高級知識分子，表述能力佳，如果法官願意讓自訴人、被告充分陳述，庭審預期一如從前般精彩。

今年2月21日誣告案第3次開庭行準備程序，法官在陳時奮、高虹安的脣槍舌劍中整理出「誹謗案告訴範圍」、「誣告案事實是否即誹謗案範圍」、「如是，誹謗案有無虛構」以及「高虹安有無誣告」4大爭點。

誣告罪罪責不輕，最高可判處有期徒刑7年，行為人須捏造出不存在事實使他人受到刑事罰才能成罪。

事實上，陳時奮告高虹安誣告罪有2種解法，一是由於高是針對陳對她學歷的指摘提告誹謗，並非「憑空捏造」出一段陳沒有說過的話，因此，法官單純依誣告罪構成要件審認也可。

另一種結案方向是誣告案因高虹安的學歷爭議而衍生，法官仍要盡對高的學歷真偽適度查證的義務，不過，自訴案舉證之所在即敗訴之所在，陳要說服法官告贏高，要花更多氣力去舉證高的博士學位是假。

陳時奮緊追高虹安的博士論文有無抄襲，2011年9月在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」；2011年10月陳在臉書發文指「高虹安沒有自己的博士研究」。

高虹安為此控告陳時奮加重誹謗罪，檢察官處分陳不起訴，陳認為高明知學歷不實仍興訟，自訴高犯誣告罪。

旅美教授陳時奮。圖／聯合報系資料照片
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新竹市長高虹安。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安。圖／新竹市政府提供

陳時奮 高虹安

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