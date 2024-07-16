檢察官跟蹤騷擾女書記官 檢評會認為須懲戒

雲林地檢署魏姓檢察官假借各種理由送禮追求書記官，甚至跟蹤、騷擾，女方不堪其擾，雲檢移送評鑑。檢評會認為魏男有懲戒必要，日前決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

檢察官評鑑委員會評鑑決議書指出，魏姓檢察官對女書記官有好感，產生追求之意，自民國111年起假借各種理由贈送物品、藉故接近攀談，但女方感到困擾。

書記官所配屬的檢察官察覺有異，經確認女方無交往意願後，制止魏姓檢察官，魏不僅不聽勸告，在地檢署內差勤機器刷卡處前守候，甚至跟蹤、尾隨騷擾，或一再以通訊軟體LINE傳送訊息，導致書記官心生畏懼，不堪其擾。

書記官今年2月對魏姓檢察官提出性騷擾申訴及跟蹤騷擾的刑事告訴；雲林地檢署成立性騷擾申訴處理調查小組，經完成調查，認定性騷擾申訴成立。刑事部分，日前偵查終結，依跟蹤騷擾行為罪嫌起訴魏男。

行政部分，雲檢以魏男違反法官法，向檢評會請求個案評鑑。

魏男表示，之前沒談過戀愛，與女性同事或朋友相處過程，有時會遇到被誤會情形，對於本件事實，坦然認錯，也填寫調動，只希望能給女方一個安心環境，會持續深刻反省檢討改進自身不足之處。

檢評會認為，魏男自去年6月起，即頻繁撥打辦公室內線電話給女方，造成女方值班晚間不敢接聽辦公室內線電話，放棄在刷卡機前刷卡，而是到辦公室座位後，才用公務電腦差勤系統打卡，顯示魏男行為已對女方工作及生活造成不當影響，且魏男多次在女方加班時，突然出現在她身邊，也讓她心生畏怖、感受冒犯。

檢評會指出，魏男對女方騷擾、跟追行為持續逾8個月，經女方本人拒絕或透過他人明確拒絕、告誡情形下，魏男仍不斷出現騷擾、跟追行為，顯見魏男只關乎自我感覺，並不認為自己騷擾、跟追行為已經觸法，其欠缺性別平等觀念，也缺乏對女性基本尊重。

檢評會決議書指出，魏男雖稱因對女方有好感，往來互動笨拙，惡性並非重大，但魏男身為國家公益代表人的檢察官，行為卻違背司法人員應秉持的品格，並破壞檢察官形象與人民對司法信賴，違反檢察官倫理規範，情節重大，本件請求評鑑成立，確實有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。