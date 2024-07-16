蒙藏文化中心科員涉為中共探詢情資 判刑3年6月

台商方翔涉嫌為中國國安單位在台發展組織，吸收獨派人士、文化部蒙藏文化中心科員陳德門博彥等人。台北地院今天依違反國安法等罪判方翔3年半、1年10月；科員3年半，可上訴。

判決指出，方翔在中國海南省經商，於民國106年間認識中國國家安全部海南省國安廳處長「侯正」，引介曾經擔任徵信社負責人丁肇寵結識「侯正」，約定由方翔擔任「侯正」代理人，方、丁返台吸收組織成員。

判決指出，方翔、丁肇寵於106年6月間選擇具有獨派背景的高姓男子，由丁男帶著高男前往海南結識方翔，再與「侯正」見面。「侯正」詢問高男台南市長及立法委員選情，並當場給予高男2000美元現金，丁男朋分400美元。

判決指出，方翔向高男表示可以提供資金讓高在台灣開設公司，並要求高男參選「扁聯會」理監事，掌握台灣獨派人士動向，還支付高男新台幣數萬元款項。

判決指出，方翔於107年1月間吸收具有幫派背景的男子陶台寶為組織成員，並招待食宿到中國海南面見「侯正」。陶男表示中國未來武力統一台灣時，會插五星旗作為內應。方翔事後也購買五星旗交給陶男保存。

另外，為了解藏獨與台灣政府的聯繫情形，方翔於106年4月間邀約文化部蒙藏文化中心科員陳德門博彥到海南旅遊、招待食宿並與「侯正」見面，「侯正」詢問陳德門博彥藏人來台長期居留情形。

判決指出，108年11月間，方翔交付錄音筆給陳德門博彥，約定若在蒙藏中心聽聞「侯正」交代與藏獨有關內容，必須以錄音筆側錄後交給方翔。陳德門博彥於同年12月間把錄音筆放在上衣口袋，向文化部參事探詢藏獨及藏人來台情形時錄音。陳德門博彥也用微信傳送相關資訊給方翔。

台北地院審酌，方翔長年在中國經商，轉而聽從中國情治單位人員指示，發展組織及為刺探、收集、洩漏及交付公務上應秘密的消息，助長中國地區對台灣國安、內政深入了解，進而得以透過各式擾亂手段而破壞國家安全及社會原有的安寧；審酌方翔終知坦承犯行等情形，依違反國家安全法判刑3年6月及1年10月。

合議庭審酌，丁肇寵貪圖不法利益，配合方翔指示而為發展組織，在台灣勤為奔走，為發展組織行為的重要一員，考量他在偵查至審理中均坦承犯行，有詐欺及賭博等前科，依違反國安法判刑1年8月，犯罪所得400美元追徵沒收。

同案被告陳德門博彥部分，合議庭審酌他是公務人員，竟貪圖不法利益，聽從中國情治人員指示，而從事背叛國家舉止，設計公務員同事對話而偷偷錄音，陷國家安全及社會安定於危害，實應嚴重非難，但考量他在偵查中坦承錯誤，後來又全盤否認犯行，推稱不知情等，犯後態度不佳，依違反國安法，判刑3年6月。

判決指出，同案被告陶台寶未經許可持有刀械，對社會治安構成潛在威脅，法官考量他坦承犯行等情形，判拘役50天，得易科罰金。

此外，方翔妻子冉菊被控替方翔管理相關工作費，協助方翔回報資訊，涉犯國家安全法，但法官認為，比對相關證據及證人證述等，無從認定她犯罪，判決無罪。全案可上訴。