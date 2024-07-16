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國道超速追車失控釀禍！前車駕駛被撞拋飛車外墜落40公尺亡 家屬求重判

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

許姓、李姓男子去年在國道超車釀行車糾紛，李男不滿被刻意煞車阻擋，竟超速追趕、咒罵開窗要理論，這時許男急踩煞車，李男車輛失控撞到許男車輛，許男竟因撞擊被拋出車外，從高架墜落約40公尺至平面道路身亡。李男日前出庭否認過失致死罪，辯稱許男沒有繫好安全帶，全案尚未道歉賠償和解，死者遺孀、胞兄難以接受，請求從重量刑。士林地方法院定8月5日再開庭，屆時雙方先行調解。

李男供稱，兩人有行車糾紛，當時他加速追趕至2台車的車距，這時許男急煞，才迫近到1台車的車距，他踩煞車並向右閃避車輛，自己的車才會失控，車頭擦撞許男車輛右後車尾。李男認為，自己沒有過失責任，許男可能未繫好安全帶，才會拋出車外，墜落高架橋下。

士林地院7月9日開庭，李男主張自己沒有過失，否認犯行，不想再爭執有沒有繫上安全帶。對此死者遺孀、家屬哀痛，難以接受失去至親，且案發後李男未道歉、未調解，希望法院從重量刑。法院將安排雙方擇日調解。

檢方起訴認為，本件查無證據顯示許男未繫妥安全帶，此案無論許男有無繫好安全帶，李男的追車行為、車輛失控，與許男死亡結果存有因果關係，涉犯過失致死罪嫌；事故發生後李男留在現場，建請審酌是否依自首減刑。

全案起源於，2022年8月24日11時許，李男沿國道1號高架北向內側車道行駛，因超車問題，遭同向的許男刻意煞車阻擋，衍生行車糾紛，李男涉嫌時速超過100公里，超速行駛追趕許男車輛，開窗準備和許男理論，這時許男急踩煞車刻意阻擋，李男見狀往右急轉方向盤閃避，車輛在高速下往右偏失控，無法穩住車輛，撞上許男車輛，導致許男車輛失控翻覆，撞擊外側護欄。

許男子遭拋出車外，從國道1號高架北向17.8公里處，高架墜落約40公尺，倒在內湖區行忠路178巷平面道路，送醫搶救當日1點30分許，顱內出血、胸腔出血，休克不治。

駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝
駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝

國道 失控 過失致死

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