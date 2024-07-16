高雄公車左轉未禮讓撞死婦 司機賠償和解換緩刑

高雄趙姓公車司機開車經七賢、自強路口左轉時未禮讓，撞上正在過馬路黃姓婦人，致黃婦3天後不治。高雄地院考量趙男賠錢與家屬和解，依過失致死罪判6月，緩刑2年，可上訴。

高雄地方法院審酌趙男因疏忽未遵守道路交通安全規則肇事，所為實屬不該，念在犯後坦承犯行，且與家屬達成和解賠償完畢，又無前科，據此依汽車駕駛人行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失致人於死罪，判處有期徒刑6個月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，59歲趙男去年8月22日中午駕駛公車行經前金區自強一路，準備左轉進入七賢二路時，卻未禮讓行人先通過，不慎撞上正在過馬路的黃婦，致倒地後受顱骨骨折併外傷性顱內出血，經送醫救治後，仍於3天後不治死亡。趙男也因此被依過失致死罪送辦。