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買Dcard帳號發文批診所「燙傷他私處」 法院判賠10萬還要貼判決

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓男子上網買Dcard帳號，沒去除毛卻發文稱醫美診所陳姓院長「燙傷他私處」，法院刑事庭以賴沒實際就診，為推銷其他診所不惜虛捏事實，依誹謗罪判他拘役55日，民事庭再判賴應給付陳10萬元精神撫慰金，並命他應將自己被判拘役的判決PO上Dcard30日，以回覆陳名譽，可上訴。

檢警調查，賴男（45歲）2023年5月31日在Dcard發文，標題為「台中雷射除毛初體驗」，並以暱稱「逢甲大學」刊登稱「中清路禾X就是陳院長開的，她是小兒科」、「去年陳院長還把我私密處燙傷，還推卸說我沒照他的作法，極不推」、「我現在都去模範街喬X」等。

台中地院刑事庭認為，賴男並無實際到陳女經營的醫美診所就診，卻為推銷其他醫美診所，不惜上網買他人的Dcard帳號，惡意虛捏自己私密處遭陳燙傷、陳事後卸責等不實事項詆毀陳。

刑事庭說，這類在網路上收購社群媒體帳號，散布虛假訊息以損害他人的行為，本應從重處罰，考量賴沒有前科、犯後坦承，因雙方調解金額有落差不能調解，依散布文字誹謗罪判他拘役55日，得易科罰金。

陳女再提刑事附帶民事損害賠償，主張賴男的妻子為另一家醫美診所店長，自己曾在該所服務，後來離職新開診所，彼此為同業競爭關係，賴在Dcard上留言傷害她專業形象、人格。

陳並對賴求償精神撫慰金50萬元、將Dcard上文章刪除，並經賴被依誹謗罪判刑的判決書，置頂在Dcard上30日，還要在聯合報、自由時報及中國時報刊登該判決書。

賴抗辯稱，陳同時請求商譽、名譽損害恐有重複請求之嫌，也爭執陳女求償依據，認為精神撫慰金50萬元過高，且他貼文無陳女姓名、個資，又未經媒體報導尚非大眾周知，若再將判決刊登3報第一版，反會引起民眾關注，對陳女名譽回復未必有益。

民事庭考量雙方學經歷、收入等一切情狀，認為陳女求償以10萬元為適當，並應刪除論壇原文章，且自賴男刊登文章到刑事被判拘役，歷經7個多月，對陳女名譽、專業損害不輕，也判賴應將自己犯誹謗罪遭判刑的判決書，刊登Dcard置頂30日，以回覆陳女名譽。  

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

Dcard 私密處 醫美

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