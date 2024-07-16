小貨車疑撞掉落傳動軸在國道翻車 肇事責任警方釐清中

昨天深夜11點多，有輛小貨車翻落於國道中山高北向276.3公里嘉義交流道附近，國道警方據報到場，疑小貨車輾壓前方大貨車掉落傳動軸後又撞上營業半聯結車而側翻於中線車道上，今天凌晨排除，幸無人傷亡，沒有回堵情形。

國道警方調查，昨天深夜11點42分在中山高北向276.3公里嘉義交流道附近，有輛大貨車行駛於外側車道時傳動軸脫落，後方1輛營業大貨車輾壓該傳動軸爆胎，又有輛小貨車也輾壓傳動軸失控往中線車道偏移擦撞行駛於中線車道之營業半聯結車，而側翻於中線車道上。經查，沒有酒駕，沒有人員受傷，於今天凌晨0點50分排除，無回堵情形。肇事責任持續調查釐清中。