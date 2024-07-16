三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義
三立電視台前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」委託進口非洲野生動物捲人背信案，三立集團提告，她被訴，但獲判無罪。李天怡今天表示「遲來的正義，不一定是正義」，希望案子能就此停歇。
李天怡表示，經過2年半時間，「頑皮世界」案件終於在一審判決中宣告無罪，經過法官審視所有證據，她負責的內容僅為傳達訊息，沒有替「頑皮世界」公司做成任何決定，自然不構成背信的要件。
李天怡表示，感謝法院審理過程中的公平公正，讓她得以據實陳述，也感謝所有法官的辛勞還她清白。
李天怡說，這一段期間，她遭受到許多扭曲的批評及報導，遭受到了不可彌補的名譽損害，也都在家人、朋友、同學的支持下堅強度過，感謝眾親好友一路相挺，也感謝盧筱筠大律師團隊的精闢論理，盼「頑皮世界」與它的交易對象進行商業談判，不要繼續興訟波及無辜的人。
李天怡還說「遲來的正義，不一定是正義」，她為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還當事人平靜的生活。
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