快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三立電視台前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」委託進口非洲野生動物捲人背信案，三立集團提告，她被訴，但獲判無罪。李天怡今天表示「遲來的正義，不一定是正義」，希望案子能就此停歇。

李天怡表示，經過2年半時間，「頑皮世界」案件終於在一審判決中宣告無罪，經過法官審視所有證據，她負責的內容僅為傳達訊息，沒有替「頑皮世界」公司做成任何決定，自然不構成背信的要件。

李天怡表示，感謝法院審理過程中的公平公正，讓她得以據實陳述，也感謝所有法官的辛勞還她清白。

李天怡說，這一段期間，她遭受到許多扭曲的批評及報導，遭受到了不可彌補的名譽損害，也都在家人、朋友、同學的支持下堅強度過，感謝眾親好友一路相挺，也感謝盧筱筠大律師團隊的精闢論理，盼「頑皮世界」與它的交易對象進行商業談判，不要繼續興訟波及無辜的人。

李天怡還說「遲來的正義，不一定是正義」，她為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還當事人平靜的生活。

三立電視台前主播李天怡。圖／聯合報系資料照片
三立電視台前主播李天怡。圖／聯合報系資料照片

團隊 提告 朋友

延伸閱讀

前主播李天怡涉背信一審無罪 北檢：將再研議上訴

前主播李天怡採購動物判無罪 三立要上訴：她的不法所得至少700萬

三立董座張榮華告不贏前「當家主播」李天怡 判決理由曝光

三立董事長張榮華告採購動物涉背信 前主播李天怡獲判無罪！

相關新聞

「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出202...

三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

三立電視台前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」委託進口非洲野生動物捲人背信案，三立集團提告，她被訴，但獲判無罪。李天...

前主播李天怡採購動物判無罪 三立要上訴：她的不法所得至少700萬

三立電視前主播李天怡接受三立旗下「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物被控背信罪，法院今天判決李天怡、同案共犯李女夫婿郭人...

海南省台資榮譽會長方翔捲「共諜」案 國安法2罪重判

捲入中共空軍上將劉亞洲貪瀆案的海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控接受海南省國安廳指示在台發展組織，方否認犯罪，台北地方...

餵毒竹籤戳腿又膠帶繞頭虐死女童 更三審認不宜輕縱改判17年10月

南投縣男子陳威嘉在4年前照顧女友的3歲女兒時，以尿褲子、說謊等理由毆打施虐，餵食女童安非他命、FM2致死後埋屍，陳一度被...

前主播李天怡涉背信一審無罪 北檢：將再研議上訴

三立電視台前當家主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物，依背信罪起訴，一審判無罪。台北地檢署表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。