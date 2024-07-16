前主播李天怡涉背信一審無罪 北檢：將再研議上訴

三立電視台前當家主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物，依背信罪起訴，一審判無罪。台北地檢署表示，待收到判決書後，再研議上訴事宜。

2020年三立董事長張榮華入主「頑皮世界」，委託在國外有人脈的李天怡幫忙自南非進口長頸鹿等野生動物，李天怡、李女夫婿郭人杰於是透過亞太印象負責人李吳達協助牽線、辦理。

檢調指控，李天怡、郭人杰、李吳達向張榮華稱亞太印象是專業採購廠商，張榮華即與亞太印象簽約以美金546萬1000元採買長頸鹿、斑馬，不過，李天怡等人卻一再抬價，造成張溢付393萬1500美元、實際損害達237萬1850美元。

檢方偵結，依背信罪起訴李天怡、郭人杰、李吳達，另通緝未到案共犯台裔律師孫耀亨，不過，李天怡、郭人杰、李吳達審判中都作無罪答辯。

台北地院判決指出，檢方舉證內容雖可證明李天怡以郭人杰名義委託李吳達持有亞太印象股份，且亞太印象抬價過程李女有參與，而「頑皮世界」在與亞太印象簽約匯入價金後，亞太印象就以股東分紅名義匯款美金25萬餘元給郭人杰，由郭人杰再轉匯給李天怡。

不過，背信罪構成要件有2個，其一是行為人必須是有權做決定的人，其次是被害人必須有整體財產上的損失才能算犯罪。

合議庭調查，背信案依三立董事長張榮華、總經理維銘、高明慧的證述內容，只能認定李天怡負責的是轉達訊息、文書作業等庶務性質工作，不能證明李女有做成採購案決定的權限。

合議庭認為，張榮華、高明慧都明白證稱背信案「頑皮世界」所受的損失是動物無法進口到台灣、與價格無關，因此，更無法證明報價部分有造成「頑皮世界」受有整體財產上的實質損失。