助友人借款挨告獲不起訴 徐乃麟今反告對方涉誣告偽證

藝人徐乃麟、時任大龍蝦公司總經理蔡曜丞及曹小均等人纏訟，曹小均提告徐乃麟及李姓會計涉犯偽造有價證券等罪，台北地檢署偵辦，認定兩人無犯意，行為不構成犯罪，上周將徐、李處分不起訴。徐乃麟今赴北檢，提告蔡、曹涉犯誣告及偽證罪。

徐乃麟說，2015年他借給蔡曜丞90萬元，但是蔡至今未還錢，原本他都沒有再提起這筆錢，但是蔡曜丞、曹小均於2019年向媒體指控自己涉有假賣屋真詐財，他忍無可忍才提告。今天針對上周五檢方處分不起訴的案件，對蔡曜丞及曹小均提告涉犯誣告及偽證罪。

此案源於，2015年間，原名蔡志龍的蔡曜丞向徐乃麟借款90萬元，徐同意借款，但需要原名曹米芳的曹小均提供支票保證。曹小均提供支票擔保，蔡曜丞於2015年12月底某日，取得由曹擔任負責人的謙邑建設開發有限公司的空白支票1紙，再赴徐乃麟的經紀公司艾迪昇公司，將支票交給李姓會計借款。

曹小均事後認為，李在支票上填寫的日期「105年1月8日」、金額「90萬元」後，匯款90萬元至蔡指定的帳戶。曹小均認為她沒有在支票上寫日與金額，提告徐乃麟、李姓會計涉犯刑法201條第1項之偽造有價證券。