前主播李天怡採購動物判無罪 三立要上訴：她的不法所得至少700萬

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聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三立電視前主播李天怡接受三立旗下「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物被控背信罪，法院今天判決李天怡、同案共犯李女夫婿郭人杰、澳洲台商亞太印象公司李吳達無罪，三立集團表示，將依法上訴。

三立集團今天表示，「頑皮世界」引進動物一案，集團遭受侵害的金額達1億4000多萬元以上，光是可追查金流的部分，僅李天怡個人的不法所得即至少有700多萬元。

三立集團還說，李天怡等人的相關違法事證明確，其餘損失更有待司法協助調查，台北地院的判決實在無法令人信服，「本公司將於收到判決書後依法提起上訴，以儆不法」。

檢察官指控，李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物，涉犯背信罪嫌；法官審理卻認為，李天怡只負責轉達訊息，加上「頑皮世界」並沒有財產上的實質損失，今天判決李天怡等人均無罪。

三立電視台前主播李天怡涉嫌抬高野生動物進口報價，今天一審獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
三立電視台前主播李天怡涉嫌抬高野生動物進口報價，今天一審獲判無罪。圖／聯合報系資料照片
三立電視台。圖／聯合報系資料照片
三立電視台。圖／聯合報系資料照片

動物 澳洲 非洲

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