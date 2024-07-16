快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出2022年間加入另一個詐騙集團，以宜蘭民宿作為據點，留宿人頭帳戶者，再詐騙63名被害人，最高法院依三人以上共同詐欺取財共63罪判刑7年6月徒刑定讞。

2022年「台版柬埔寨案」囚禁61名帳戶提供者，釀3人死亡，傅榆藺在其中擔任核心角色，身為驗車手，展現她測試金融帳戶可否使用的專業，幾乎所有遭囚禁的被害人，都經由她與下手蔡博臣測試、確認帳戶可供網路轉帳使用。

傅榆藺除「台版柬埔寨案」之外，也被發現她2022年5月4日加入其他詐騙集團，和詐團成員先後以宜蘭線6家民宿為留宿據點，要求人頭帳戶提供者留宿，才能取得報酬，藉此詐騙63位被害人。

傅榆藺坦承犯行，一審認為她正值青壯，不思循正當途徑以謀取生活所需，反貪圖不法利益，參與詐騙集團犯罪組織，且受騙金額甚鉅，至今沒有和被害人和解，並在偵查過程中飾詞否認犯行，直到法院審理時才坦承犯行的犯後態度，依法判刑7年6月。

案件上訴，二審認為，一審判決已詳細審酌、綜合考量傅女犯罪情節、犯後態度等一切情狀，再科處刑度，沒有違反比例、平等原則過苛的狀況，維持一審判決，仍判傅女7年6月徒刑；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

「台版柬埔寨」主嫌「S姐」傅榆藺。圖／聯合報系資料照片
「台版柬埔寨」主嫌「S姐」傅榆藺。圖／聯合報系資料照片

最高法院 柬埔寨 詐騙集團

延伸閱讀

M化車取證可採 詐欺犯判刑1年4月定讞

詐騙集團冒用櫃買中心標章誘騙民眾 提高警覺避免上當

台中「股海明燈」無照收會員 男賺14萬得罰百萬關6月

無照還酒駕撞死無辜單親爸 他賠450萬換和解...最終判關5年半定讞

相關新聞

「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出202...

三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

三立電視台前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」委託進口非洲野生動物捲人背信案，三立集團提告，她被訴，但獲判無罪。李天...

前主播李天怡採購動物判無罪 三立要上訴：她的不法所得至少700萬

三立電視前主播李天怡接受三立旗下「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物被控背信罪，法院今天判決李天怡、同案共犯李女夫婿郭人...

海南省台資榮譽會長方翔捲「共諜」案 國安法2罪重判

捲入中共空軍上將劉亞洲貪瀆案的海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控接受海南省國安廳指示在台發展組織，方否認犯罪，台北地方...

餵毒竹籤戳腿又膠帶繞頭虐死女童 更三審認不宜輕縱改判17年10月

南投縣男子陳威嘉在4年前照顧女友的3歲女兒時，以尿褲子、說謊等理由毆打施虐，餵食女童安非他命、FM2致死後埋屍，陳一度被...

前主播李天怡涉背信一審無罪 北檢：將再研議上訴

三立電視台前當家主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物，依背信罪起訴，一審判無罪。台北地檢署表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。