「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出2022年間加入另一個詐騙集團，以宜蘭民宿作為據點，留宿人頭帳戶者，再詐騙63名被害人，最高法院依三人以上共同詐欺取財共63罪判刑7年6月徒刑定讞。

2022年「台版柬埔寨案」囚禁61名帳戶提供者，釀3人死亡，傅榆藺在其中擔任核心角色，身為驗車手，展現她測試金融帳戶可否使用的專業，幾乎所有遭囚禁的被害人，都經由她與下手蔡博臣測試、確認帳戶可供網路轉帳使用。

傅榆藺除「台版柬埔寨案」之外，也被發現她2022年5月4日加入其他詐騙集團，和詐團成員先後以宜蘭線6家民宿為留宿據點，要求人頭帳戶提供者留宿，才能取得報酬，藉此詐騙63位被害人。

傅榆藺坦承犯行，一審認為她正值青壯，不思循正當途徑以謀取生活所需，反貪圖不法利益，參與詐騙集團犯罪組織，且受騙金額甚鉅，至今沒有和被害人和解，並在偵查過程中飾詞否認犯行，直到法院審理時才坦承犯行的犯後態度，依法判刑7年6月。