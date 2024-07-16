快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

農業部3公務員貪汙12萬公款 自首認罪均獲判緩刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任農業委員會農業藥物毒物試驗所（現改為農業部農業藥物試驗所）助理研究所蘇姓主持人，和王姓、張姓約雇員私下製造昆蟲性費洛蒙產品兜售給生技公司賺得12萬多元，蘇還謊報差旅費4000多元；法院審酌3人自首、繳回不法所得，依貪汙罪各判1至2年，均宣告緩刑，可上訴。

檢、廉調查，蘇男（51歲）2021年7月起擔任藥毒所費洛蒙實驗室主持人，他和王姓、張姓約僱員明知所方製造的昆蟲性費洛蒙產品是向動植物防檢局申請獲准同意製造的成品，屬公有財物，除試驗、農會或生產合作社申請委託推廣示範及一般農民領取外，不得對外提供。

蘇等2021年10月至隔年3月間，由蘇私下向生技公司兜售藥毒所製造的薊馬警戒費洛蒙、甘藷蟻象性費洛蒙誘引劑、水稻二話螟性費洛蒙誘引劑、秋行軍蟲性費洛蒙誘引劑，私下販賣賺得12萬7250元用來充當實驗室公積金，作餐敘、飲料或午餐等私人用途。

檢、廉查出，蘇2021年8、9月沒有出差，待在辦公室或回台南老家，卻填寫國內出差旅費報告表，佯以赴台中、南投郊區做田間費洛蒙試驗，申請7次詐得4494元，後來3人向廉政署自首曝光。

檢方訊時，蘇男均坦承未經藥毒所簽准同意就私下販賣相關昆蟲性費洛蒙給生技公司，也於差勤系統登打不實出差內容，王姓、張姓約僱員也都認罪，並有蘇和生技公司對話截圖可佐。

台中地院審酌，3人向廉政署自首，蘇也繳回12萬多元不法所得，且每次犯罪所得都在5萬元以下，均依法減刑，另考量王、張是遵從蘇指令，再予以2人依刑法第59條減刑。

法院審酌，蘇等3人是公務員，卻私自侵占公有財物、詐領差旅費，斟酌一切情狀後依貪汙治罪侵占公有財物罪、詐欺罪等，判蘇2年，緩刑5年，應向公庫支付10萬元，褫奪公權1年，另判王、張均1年，緩刑2年，褫奪公權1年。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

廉政署 生技 自首

延伸閱讀

前刑警收賄逃亡還告發行賄人企圖翻盤訴訟 淡水富二代認罪求緩刑

帶15歲小女友回家愛愛30回 20歲男賠45萬獲緩刑

經委會成立「進口雞蛋調查小組」 農業部喊配合檢調：遵循現行憲政體制

立院成立進口蛋調查小組 農業部：已全力配合司法、盼循憲政體制處理

相關新聞

「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出202...

三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

三立電視台前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」委託進口非洲野生動物捲人背信案，三立集團提告，她被訴，但獲判無罪。李天...

前主播李天怡採購動物判無罪 三立要上訴：她的不法所得至少700萬

三立電視前主播李天怡接受三立旗下「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物被控背信罪，法院今天判決李天怡、同案共犯李女夫婿郭人...

海南省台資榮譽會長方翔捲「共諜」案 國安法2罪重判

捲入中共空軍上將劉亞洲貪瀆案的海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控接受海南省國安廳指示在台發展組織，方否認犯罪，台北地方...

5月大女嬰熟睡溢奶窒息 母過失致死罪緩起訴當庭寫悔過書

北市一名母親餵奶5個月大的女兒後，涉獨自讓女兒在床上熟睡，約4小時後進屋發現女兒卡在床鋪與床頭櫃間，急忙抱起CPR急救，...

餵毒竹籤戳腿又膠帶繞頭虐死女童 更三審認不宜輕縱改判17年10月

南投縣男子陳威嘉在4年前照顧女友的3歲女兒時，以尿褲子、說謊等理由毆打施虐，餵食女童安非他命、FM2致死後埋屍，陳一度被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。