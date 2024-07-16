海南省台資榮譽會長方翔捲「共諜」案 國安法2罪重判

捲入中共空軍上將劉亞洲貪瀆案的海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控接受海南省國安廳指示在台發展組織，方否認犯罪，台北地方法院今宣判，依國安法發展組織等2罪判方有期徒刑3年6月、1年10月。

同案，方翔的妻子冉菊獲判無罪、徵信業者丁肇寵判處有期徒刑1年8月、文化部蒙藏文化中心蒙事科科員陳德門博彥判處有期徒刑3年6月、幫派人士陶台寶依槍砲罪判處拘役50日。可上訴。

檢方指控，方翔、冉菊涉嫌接受海南省國安廳指示在台發展組織，透過獨派花錢支持前總統陳水扁的「扁聯會」，另吸收文化部蒙藏文化中心人員，協助蒐集在台藏獨人士有關資料，也吸收幫派人士。

檢察官調查，方翔、冉菊、丁肇寵被代號「侯正」的海南省國家安全廳處長吸收，在台蒐集獨派資料，藉招待台獨人士及黑道分子赴海南島旅遊等方式，在台發展共諜組織。

檢調調查，方翔2018年邀陶台寶前往海南島旅遊接受「侯正」邀宴，「侯正」稱中共將武統台灣，希望陶當內應，「侯正」甚至交付陶「五星旗」83面，希望陶能分給在台軍民，囑咐一旦中共武統台灣，可在門上插「五星旗」區分敵我。

檢方指控，方翔、冉菊另依「侯正」指示吸陳德門博彥刺探在台藏人動向，方翔將自己與的陳德門博彥的對話錄下，再整理成譯文回傳給「侯正」知悉。