捲土重來卻賄選 新北市前議員歐金獅判3年半兼沒收11個馬克杯

新北市前議員歐金獅前年參選議員，被控賄選，新北地檢署去年1月初指揮警調搜索，帶回歐與6名樁腳，歐喊冤，聲稱一切都與他無關。新北地方法院依公職人員選舉罷免法判歐3年6月徒刑，褫奪公權3年，台灣高等法院今雖撤銷原判決，但仍處3年6月徒刑，且褫奪公權延為4年。

新北檢方調查，歐金獅已連2屆未選上，2022年又捲土重來，當年9月間交給樹林區詹姓里長與詹妻上百萬元協助賄選，兩人以每桌5000元價格設宴3桌款待30名選民，並在餐桌上放上歐金獅姓名的馬克杯。席間，歐現身逐桌拉票。

檢警調前年先搜索並帶回詹姓里長夫婦，查扣疑似賄選帳本、現金等，檢方發現餐敘多由詹妻處理，訊後詹姓里長請回，詹妻5萬元交保。2023年1月11日，檢警調再出擊，搜索歐金獅服務處、住處等處。

檢方複訊後認為歐金獅涉犯行求賄賂及不正利益罪，賄選嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

歐金獅說，會拿150萬元給詹姓里長是告知「選舉要用的」，要請詹到他原來服務處當總幹事兼任財務，也是要拜託詹找人幫忙拉票的花費。

新北地院認為，歐金獅參選新北市議會第4屆第8選區（樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區）議員，在餐會提供餐飲招待屬不正利益，提供馬克杯則屬賄賂，犯選罷法行求賄賂及不正利益罪。新北院指歐金獅為求順利當選，竟與詹姓里長夫妻以免費招待餐飲的方式賄選，民主法治觀念薄弱，且欲用於賄選使用的款項達150萬元、未見悔意，判3年6月徒刑，褫奪公權3年。