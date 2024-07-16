快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

M化車取證可採 詐欺犯判刑1年4月定讞

中央社／ 台北16日電

林姓男子涉詐騙中國人，一、二審均被判刑1年4月；林男上訴主張警方「M化車」取證無證據能力；最高法院認定，M化車取證非作為直接證據，有證據能力，駁回上訴定讞。

判決指出，林男加入詐欺集團後，民國109年5月間涉嫌假冒中國大使館人員、中國上海市檢察廳人員，向居住日本的中國籍陸姓被害人佯稱，所涉及買賣偽造護照簽證將失效，必須把資產寄放在公安局配合調查。

被害人依詐欺集團指示把約新台幣206萬餘元放於指定處，詐欺集團車手把錢取走而得手；被害人發覺遭騙，向日本警方報案，日本警方再通報台灣警方。

警方經由網際網路協定位址（IP）調閱、通訊監察，及搭配「M化偵查網路系統」（M化車）擷取IMEI（手機序號）、IMSI（國際標準識別碼）等資訊，鎖定機房在林男台中市租屋處，110年間向法院聲請搜索獲准，上門逮捕林男，並查扣犯案手機等證物。案經台中地檢署依加重詐欺取財罪等起訴。

一審台中地方法院認定警方取證，均與本案事實有自然關聯性，查無有違法或經偽造、變造取得，具有證據能力。

一審依加重詐欺取財罪判處林男有期徒刑1年4月。案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審維持一審見解，仍維持原判。

林男不服判決，上訴三審。林男上訴主張，警方用M化車取得的手機序號及國際標準識別碼等資訊做為直接證據，原判決引用未經法律授權的M化車取得的證據，有判決不適用法則的違法。

最高法院則認為，M化車使警方提前鎖定搜索目標，是加速本案偵查的方法之一，另配合通聯記錄、現場觀察等其他蒐證資料，據以聲請搜索獲准，因此搜索、扣押的取證與M化車連結相對薄弱，並非作為直接證據，認定警方取證有證據能力。

最高法院認為，原判決無違誤，林男上訴不合法，日前據此駁回上訴，全案定讞。

日本 最高法院 詐欺

延伸閱讀

江西女子瞞中獎2000萬 法院判前夫可分得800萬

台中「股海明燈」無照收會員 男賺14萬得罰百萬關6月

無照還酒駕撞死無辜單親爸 他賠450萬換和解...最終判關5年半定讞

海巡署3線1高官淪詐團共犯 得利4021元丟工作還要入監

相關新聞

「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出202...

三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

三立電視台前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」委託進口非洲野生動物捲人背信案，三立集團提告，她被訴，但獲判無罪。李天...

前主播李天怡採購動物判無罪 三立要上訴：她的不法所得至少700萬

三立電視前主播李天怡接受三立旗下「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物被控背信罪，法院今天判決李天怡、同案共犯李女夫婿郭人...

海南省台資榮譽會長方翔捲「共諜」案 國安法2罪重判

捲入中共空軍上將劉亞洲貪瀆案的海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控接受海南省國安廳指示在台發展組織，方否認犯罪，台北地方...

5月大女嬰熟睡溢奶窒息 母過失致死罪緩起訴當庭寫悔過書

北市一名母親餵奶5個月大的女兒後，涉獨自讓女兒在床上熟睡，約4小時後進屋發現女兒卡在床鋪與床頭櫃間，急忙抱起CPR急救，...

餵毒竹籤戳腿又膠帶繞頭虐死女童 更三審認不宜輕縱改判17年10月

南投縣男子陳威嘉在4年前照顧女友的3歲女兒時，以尿褲子、說謊等理由毆打施虐，餵食女童安非他命、FM2致死後埋屍，陳一度被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。