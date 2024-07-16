M化車取證可採 詐欺犯判刑1年4月定讞

林姓男子涉詐騙中國人，一、二審均被判刑1年4月；林男上訴主張警方「M化車」取證無證據能力；最高法院認定，M化車取證非作為直接證據，有證據能力，駁回上訴定讞。

判決指出，林男加入詐欺集團後，民國109年5月間涉嫌假冒中國大使館人員、中國上海市檢察廳人員，向居住日本的中國籍陸姓被害人佯稱，所涉及買賣偽造護照簽證將失效，必須把資產寄放在公安局配合調查。

被害人依詐欺集團指示把約新台幣206萬餘元放於指定處，詐欺集團車手把錢取走而得手；被害人發覺遭騙，向日本警方報案，日本警方再通報台灣警方。

警方經由網際網路協定位址（IP）調閱、通訊監察，及搭配「M化偵查網路系統」（M化車）擷取IMEI（手機序號）、IMSI（國際標準識別碼）等資訊，鎖定機房在林男台中市租屋處，110年間向法院聲請搜索獲准，上門逮捕林男，並查扣犯案手機等證物。案經台中地檢署依加重詐欺取財罪等起訴。

一審台中地方法院認定警方取證，均與本案事實有自然關聯性，查無有違法或經偽造、變造取得，具有證據能力。

一審依加重詐欺取財罪判處林男有期徒刑1年4月。案經上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審維持一審見解，仍維持原判。

林男不服判決，上訴三審。林男上訴主張，警方用M化車取得的手機序號及國際標準識別碼等資訊做為直接證據，原判決引用未經法律授權的M化車取得的證據，有判決不適用法則的違法。

最高法院則認為，M化車使警方提前鎖定搜索目標，是加速本案偵查的方法之一，另配合通聯記錄、現場觀察等其他蒐證資料，據以聲請搜索獲准，因此搜索、扣押的取證與M化車連結相對薄弱，並非作為直接證據，認定警方取證有證據能力。

最高法院認為，原判決無違誤，林男上訴不合法，日前據此駁回上訴，全案定讞。