前刑警收賄逃亡還告發行賄人企圖翻盤訴訟 淡水富二代認罪求緩刑

淡水警分局偵查隊前偵查佐陳宥邑，因夥同胞兄陳宥辰，向涉猥褻、性騷的被告許伯榮，收賄10萬元，遭依貪汙收賄等罪判處應執行12年2月。陳棄保潛逃通緝中，甚至告發給錢的許男，許男上月被依貪汙行賄罪起訴後，陳又向法院具狀聲請調查證據，檢方及辯護人都認為這是企圖翻盤訴訟。士林地方法今開庭，許男認罪求緩刑，全案改由簡易程序審理。

今士院開庭，許男坦承犯行，辯護人表示，此案不是要否認犯罪，陳宥邑一審依共同藉勢藉端勒索財物判決，上訴二審改判論「有調查職務公務員與非公務員共同對於違背職務之行為收受賄賂罪」，許男的情況是在被勒索及行賄的中間模糊地帶，沒有主動行賄警察之意，情有可原，請求法院給予緩刑機會。

法官今詢問關於刑度意見。檢方表示，偵查檢察官依貪汙治罪條例11條5項減刑偵查中自白，建請減輕其刑。被告對此也沒有意見，全案改行簡易程序。

法官今指出，那個前警察具狀聲請調查證據，由於他不是此案被告也非相關當事人，法院不會處理。庭後，許男低調表示不願受訪，辯護人表示，改名陳宥邑的警察蔡至恩，目前逃亡遭通緝中，還具狀到法院聲請調查證據，且內容不實，根本是想藉由起訴許男，企圖讓自己的案件翻盤。

全案起源於，許姓男子2021年4月21日，涉在健身房旁的巷弄猥褻、性騷擾1名女子，淡水警分局前偵查隊偵查佐陳宥邑（原本蔡至恩），夥同胞兄陳宥辰（原名蔡至儒）向許男詢問私下處理；同年5月7日深夜向許男稱「道高一尺、魔高一丈」，許男開口探詢有無行情價，陳宥邑對許男說，「主要看每個人的社經地位，你還有一家公司掛在你名下」等語，許男允諾給付10萬元，並在超商領了10萬元交付陳。