快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

前刑警收賄逃亡還告發行賄人企圖翻盤訴訟 淡水富二代認罪求緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

淡水警分局偵查隊前偵查佐陳宥邑，因夥同胞兄陳宥辰，向涉猥褻、性騷的被告許伯榮，收賄10萬元，遭依貪汙收賄等罪判處應執行12年2月。陳棄保潛逃通緝中，甚至告發給錢的許男，許男上月被依貪汙行賄罪起訴後，陳又向法院具狀聲請調查證據，檢方及辯護人都認為這是企圖翻盤訴訟。士林地方法今開庭，許男認罪求緩刑，全案改由簡易程序審理。

今士院開庭，許男坦承犯行，辯護人表示，此案不是要否認犯罪，陳宥邑一審依共同藉勢藉端勒索財物判決，上訴二審改判論「有調查職務公務員與非公務員共同對於違背職務之行為收受賄賂罪」，許男的情況是在被勒索及行賄的中間模糊地帶，沒有主動行賄警察之意，情有可原，請求法院給予緩刑機會。

法官今詢問關於刑度意見。檢方表示，偵查檢察官依貪汙治罪條例11條5項減刑偵查中自白，建請減輕其刑。被告對此也沒有意見，全案改行簡易程序。

法官今指出，那個前警察具狀聲請調查證據，由於他不是此案被告也非相關當事人，法院不會處理。庭後，許男低調表示不願受訪，辯護人表示，改名陳宥邑的警察蔡至恩，目前逃亡遭通緝中，還具狀到法院聲請調查證據，且內容不實，根本是想藉由起訴許男，企圖讓自己的案件翻盤。

全案起源於，許姓男子2021年4月21日，涉在健身房旁的巷弄猥褻、性騷擾1名女子，淡水警分局前偵查隊偵查佐陳宥邑（原本蔡至恩），夥同胞兄陳宥辰（原名蔡至儒）向許男詢問私下處理；同年5月7日深夜向許男稱「道高一尺、魔高一丈」，許男開口探詢有無行情價，陳宥邑對許男說，「主要看每個人的社經地位，你還有一家公司掛在你名下」等語，許男允諾給付10萬元，並在超商領了10萬元交付陳。

陳宥邑收賄後稱，「因為那時還沒有講說還有刑事這一塊」「我會先幫你處理掉」，約好3天後在台南市議會對面，再收50萬元，用以「不立案繼續偵辦」。許男擔心日後淪為陳姓兄弟2人宰割肥羊，5月8日上午向議員陳情遭到陳姓刑警勒索，交付10萬元，未交付50萬元。

曾任淡水分局偵查隊刑警蔡至恩，改名陳宥邑，貪汙收賄遭判刑後棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
曾任淡水分局偵查隊刑警蔡至恩，改名陳宥邑，貪汙收賄遭判刑後棄保潛逃。圖／聯合報系資料照片
新北市警淡水分局偵查隊警員蔡至恩（右），與胞兄蔡至儒向涉性騷擾的當事人60萬元。圖／聯合報系資料照片
新北市警淡水分局偵查隊警員蔡至恩（右），與胞兄蔡至儒向涉性騷擾的當事人60萬元。圖／聯合報系資料照片

收賄 警察 貪汙

延伸閱讀

因應淡北道施工 淡水公所強化替代路線標示

帶15歲小女友回家愛愛30回 20歲男賠45萬獲緩刑

淡水10年區長升官 新北發布5文官異動

國中畢業當密醫30年 鹿港「許醫師」緩刑4年

相關新聞

「台版柬埔寨」傅榆藺民宿當據點狂騙63被害人 判關7年半定讞

「台版柬埔寨」求職詐騙案奪3命，其中詐騙集團核心幹部「S姐」傅榆藺一審判處無期徒刑，案件上訴審理中；傅榆藺另被查出202...

三立集團提告獲判無罪 李天怡：遲來的正義不一定是正義

三立電視台前主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」委託進口非洲野生動物捲人背信案，三立集團提告，她被訴，但獲判無罪。李天...

前主播李天怡採購動物判無罪 三立要上訴：她的不法所得至少700萬

三立電視前主播李天怡接受三立旗下「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物被控背信罪，法院今天判決李天怡、同案共犯李女夫婿郭人...

海南省台資榮譽會長方翔捲「共諜」案 國安法2罪重判

捲入中共空軍上將劉亞洲貪瀆案的海南省台資企業協會榮譽會長方翔，被控接受海南省國安廳指示在台發展組織，方否認犯罪，台北地方...

5月大女嬰熟睡溢奶窒息 母過失致死罪緩起訴當庭寫悔過書

北市一名母親餵奶5個月大的女兒後，涉獨自讓女兒在床上熟睡，約4小時後進屋發現女兒卡在床鋪與床頭櫃間，急忙抱起CPR急救，...

餵毒竹籤戳腿又膠帶繞頭虐死女童 更三審認不宜輕縱改判17年10月

南投縣男子陳威嘉在4年前照顧女友的3歲女兒時，以尿褲子、說謊等理由毆打施虐，餵食女童安非他命、FM2致死後埋屍，陳一度被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。