曾任台中市政顧問還是模範父親 竟拿武士刀威脅殺妻分屍遭判刑
台中林姓男子曾擔任台中市府市政顧問、獲頒模範父親，但他和妻子長期不睦，曾拿保溫瓶砸頭、電話線勒頸，對方聲請保護令後，林還持武士刀揚言「沒把妳分屍，我就不姓林」；林犯後求減刑，法院認為他不潔身自愛，犯後也沒和解，依傷害、違反保護令2罪判他10月徒刑，可上訴。
檢警調查，林男和妻子因財產、婚姻有無他人介入等長期爭執，林2022年11月8日先是在家拿裝有水的保溫瓶丟妻子，當場砸中對方額頭，又徒手毆打、拿電話線纏繞她脖子，害老婆滿身傷，事後妻子也向法院聲請保護令獲准。
但林不顧仍在保護令有效期間內，2023年4月2日又和妻子口角，在家拿1把武士刀猛敲她房門，恫嚇「我把妳刺死我去關也好」、「我老了關到死也沒關係」、「全台最大分屍案」、「你把我弄到抓狂，我就把你剁成一段一段」、「我如果沒無法把妳分屍，我就不姓林」等語。
台中地院審理時，林男坦承不諱，和妻子指證相符，並有保護令、驗傷、錄音及現場照片等可佐；林男及辯護人也主張，他和妻子因財產、婚姻有無被介入等長年爭執，反控老婆企圖讓他成為無家可歸、無人願認的窮苦老人。
林還說，他曾獲聘台中市政府市政顧問，及獲得模範父親殊榮，他是一時激動、失慮才犯下本案，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。
法院查，林稱和妻子紛爭卻沒提出事證，林妻則說曾向林稱「要找徵信社」。法院認為，林男僅因妻子要找徵信社就動手施暴，難有何「值得同情」之處，且他獲聘市政顧問、模範父親，除和本案無關，更應潔身自愛，反對老婆頭、頸施暴，又揚言分屍，不予以減刑。
法院審酌，林男朝妻子施暴成傷，又無視保護令恐嚇要殺妻分屍，犯後也沒有和解，依傷害罪判他7月徒刑；另依違反保護令罪判他3月徒刑，3月部分得易科罰金。
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