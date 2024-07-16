快訊

川普遇襲…美元雙率及金市同步走高 法人分析「2因素」打破慣性

進口野生動物被三立董事長告A錢 前主播李天怡獲判無罪

蔡英文到蔡依林都出演...半世紀的莒光軼事 僅它打破老三台藩籬

曾任台中市政顧問還是模範父親 竟拿武士刀威脅殺妻分屍遭判刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子曾擔任台中市府市政顧問、獲頒模範父親，但他和妻子長期不睦，曾拿保溫瓶砸頭、電話線勒頸，對方聲請保護令後，林還持武士刀揚言「沒把妳分屍，我就不姓林」；林犯後求減刑，法院認為他不潔身自愛，犯後也沒和解，依傷害、違反保護令2罪判他10月徒刑，可上訴。

檢警調查，林男和妻子因財產、婚姻有無他人介入等長期爭執，林2022年11月8日先是在家拿裝有水的保溫瓶丟妻子，當場砸中對方額頭，又徒手毆打、拿電話線纏繞她脖子，害老婆滿身傷，事後妻子也向法院聲請保護令獲准。

但林不顧仍在保護令有效期間內，2023年4月2日又和妻子口角，在家拿1把武士刀猛敲她房門，恫嚇「我把妳刺死我去關也好」、「我老了關到死也沒關係」、「全台最大分屍案」、「你把我弄到抓狂，我就把你剁成一段一段」、「我如果沒無法把妳分屍，我就不姓林」等語。

台中地院審理時，林男坦承不諱，和妻子指證相符，並有保護令、驗傷、錄音及現場照片等可佐；林男及辯護人也主張，他和妻子因財產、婚姻有無被介入等長年爭執，反控老婆企圖讓他成為無家可歸、無人願認的窮苦老人。

林還說，他曾獲聘台中市政府市政顧問，及獲得模範父親殊榮，他是一時激動、失慮才犯下本案，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院查，林稱和妻子紛爭卻沒提出事證，林妻則說曾向林稱「要找徵信社」。法院認為，林男僅因妻子要找徵信社就動手施暴，難有何「值得同情」之處，且他獲聘市政顧問、模範父親，除和本案無關，更應潔身自愛，反對老婆頭、頸施暴，又揚言分屍，不予以減刑。

法院審酌，林男朝妻子施暴成傷，又無視保護令恐嚇要殺妻分屍，犯後也沒有和解，依傷害罪判他7月徒刑；另依違反保護令罪判他3月徒刑，3月部分得易科罰金。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

保護令 分屍案 老婆

延伸閱讀

黃嘉千、夏克立官司纏訟近2年今辯結 8月14日宣判

黃嘉千離婚官司獲保護令 夏克立抱兔子娃娃再出庭

家暴法26週年 民團籲補足家事法庭人力保護被害人

內褲男百貨公司外揮舞武士刀 小黃司機拒載竟遭刺傷 警抓人送辦

相關新聞

三立董座張榮華告不贏前「當家主播」李天怡 判決理由曝光

三立電視台前當家主播李天怡接受三立相關企業「頑皮世界」公司委託進口非洲野生動物，依背信罪起訴，一審判無罪。判決指出，李天...

三立董事長張榮華告採購動物涉背信 前主播李天怡獲判無罪！

三立電視前主播李天怡接受三立相關企業頑皮世界公司委託進口非洲野生動物，被控與丈夫郭人杰、澳洲台商亞太印象公司李吳達哄抬進...

惡男餵毒女友3歲女兒虐待埋屍 更三審今改判重

南投縣男子陳威嘉在4年前照顧女友的3歲女兒時，以尿褲子、說謊等理由施虐、餵食安非他命、FM2致死後埋屍，陳一度被判處無期...

前刑警收賄逃亡還告發行賄人企圖翻盤訴訟 淡水富二代認罪求緩刑

淡水警分局偵查隊前偵查佐陳宥邑，因夥同胞兄陳宥辰，向涉猥褻、性騷的被告許伯榮，收賄10萬元，遭依貪汙收賄等罪判處應執行1...

曾任台中市政顧問還是模範父親 竟拿武士刀威脅殺妻分屍遭判刑

台中林姓男子曾擔任台中市府市政顧問、獲頒模範父親，但他和妻子長期不睦，曾拿保溫瓶砸頭、電話線勒頸，對方聲請保護令後，林還...

百萬網紅「波特王」與經紀公司鬧翻 雙方互告結果出爐

YouTube百萬訂閱網紅「波特王」與聚暘公司因經紀合約問題鬧上法院，波特王要求聚暘給付2018、2019年間大陸業配分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。