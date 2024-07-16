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進口野生動物被三立董事長告A錢 前主播李天怡獲判無罪

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三立董事長張榮華告採購動物涉背信 前主播李天怡獲判無罪！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

三立電視前主播李天怡接受三立相關企業頑皮世界公司委託進口非洲野生動物，被控與丈夫郭人杰、澳洲台商亞太印象公司李吳達哄抬進價，致三立溢付393萬美元，張榮華提告，3人依背信罪起訴， 台北地院審理，今天判他們全部無罪。可上訴。

合議庭今年4月曾傳喚三立董事長張榮華、總經理高明慧、張維銘作證，張榮華與其他證人隔離訊問3小時；張榮華一方聲稱，因公司相信李天怡才託她辦事，張作證後並未多談案情。

李天怡2008年9月擔任三立專輯節目「消失的國界」主持工作迄2022年6月，如今因背信案與老東家對簿公堂，關係決裂。

李天怡出庭時否認犯罪，辯稱她只轉知、轉達訊息，至於採購合約是「頑皮世界」的法務人員負責處理。

郭人杰則答辯稱，合約委託的事是李吳達在處理，他對履約過程有一再求求，須看見農委會提供的檢疫標準才可以進口動物，後來沒有完成是因合約中關於野生、圈養的登載有問題致衍生糾紛。

李吳達聲稱，進口動物交易本來就是依合約進行，在數量、價格上都與賣家詳細討論過，不過，野生動物究竟可不可以進口是「頑皮世界」的責任，亞太印象就是將動物在南非交貨即可。

依檢方起訴資料，2020年張榮華入主「頑皮世界」，委託在國外有相當人脈的李天怡幫忙自南非進口長頸鹿等野生動物，李天怡、郭人杰於是透過李吳達協助牽線、辦理。

檢調調查，李天怡、郭人杰、李吳達向張榮華稱亞太印象是專業採購廠商，張榮華即與亞太印象簽約以美金546萬1000元採買長頸鹿、斑馬，不過，李天怡等人卻一再抬價，造成張榮華溢付393萬1500美元、實際損害達237萬1850美元。

檢察官偵結，依背信等罪起訴李天怡、郭人杰、李吳達，建請沒收犯罪所得美金52萬2765元，另通緝未到案共犯台裔律師孫耀亨。

三立董事長張榮華今年4月為背信案出庭作證。圖／聯合報系資料照片
三立董事長張榮華今年4月為背信案出庭作證。圖／聯合報系資料照片
三立電視前主播李天怡採購野生動物涉背信罪。圖／聯合報系資料照片
三立電視前主播李天怡採購野生動物涉背信罪。圖／聯合報系資料照片

動物 美金 長頸鹿

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