百萬網紅「波特王」與經紀公司鬧翻 雙方互告結果出爐

YouTube百萬訂閱網紅「波特王」與聚暘公司因經紀合約問題鬧上法院，波特王要求聚暘給付2018、2019年間大陸業配分潤及懲罰性違約金等，合計195萬5311元，橋頭地院審理後，判聚暘應賠償波特王100萬元；另波特王雖可繼續使用藝名，但要計算頻道分潤給聚暘，雙方互有勝負。

本名陳加晉的波特王，2016年12月與聚暘新媒體國際公司簽下演藝經紀約，早期的影片以「幹話搭訕術」系列為代表，後來改以時事及諷刺中國大陸政治的「粉紅月報」為主。

前年6月間，「波特王」閃離聚暘多媒體，並請該公司移除其管理百萬粉絲團「波特王 Potter King」的權限，自己再創立新的粉絲團及Instagram「波特王好帥」，隨後與聚暘老闆「火星叔叔」隔空互嗆，雙方因商標權多次鬧上法院。

與聚暘鬧翻後，波特王主張聚暘仍欠他2018、2019年間大陸業配分潤共60萬元，另前年5月「Surfshark VPNx波特」業配案，聚暘也欠他35萬餘元，依據雙方合約，聚暘已明顯違約，包含所欠分潤、懲罰性違約金100萬元等，合計向聚暘求償195萬5311元。

聚暘挨告後反擊，另對波特王提出反訴，主張波特王2019年與前總統蔡英文合作的影片上架後，害他們與大陸的合作全部中斷，甚至拒絕付款，並不是他們收款後拒絕付給波特王。

聚暘還稱，2015年他們全力栽培波特王，結果波特王卻與員工交往，事後又拒絕業配安排，還鎖住TY後台權限，最後甚至將頻道更名，經營起「波特王好帥」獨吞全部收入，嚴重違反當時合約。

聚暘除了要波特王賠償懲罰性違約金100萬元外，還要求「波特王」交付所有頻道收益，並不得在公開場合繼續使用「波特王」名稱賺錢。

橋頭地院審酌雙方合約內容及業配分潤機制，認為大陸早將業配收益匯給聚暘，雖波特王曾說「不急」，但並非免除分潤之意，加上「Surfshark VPNx波特」業配案，聚暘應該給波特王分潤。

不過，雙方合約載明YT頻道波特王、聚暘得依後台收益分潤，因此波特王應計算從2016年12月起至2022年6月雙方合約終止這段時間的分潤給聚暘。

此案審理期間，波特王律師及聚暘財務協商時，在後台查閱頻道歷年收益已達750萬元，因聚暘對於YT頻道分潤金存有債權，考量將來分潤金應高於要給波特王的95萬餘元，兩相抵銷後，判波特王僅獲賠100萬元懲罰性違約金。