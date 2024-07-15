基隆婦遭驅離控警恐嚇 出庭持標語諷謝國樑「大礙基隆」發不自殺聲明

國民黨人士日前到基隆信義市場宣講，力挺基隆市長謝國樑，當天在市場買菜的林姓老婦，遭警要求離開，林女控告警方恐嚇，今天出庭時手持「大礙基隆」標語，諷刺謝國樑。

公民團體發起罷免謝國樑已送交第2階段連署書，「戰鬥藍」發起人趙少康等人7日前往信義市場，站在「肥皂箱」宣講，力挺謝國樑，林女因與藍營訴求不同，雙方恐發生口角，遭警要求離開，被迫離開的林女10日控告基隆市警察局第二分局長楊宗昆恐嚇。

基隆地檢署檢察官為釐清案情，今天傳喚林女到地檢署，林女在地檢署門口受訪時舉著「小愛爸爸 大礙基隆」及「警察治市 人民恐懼」標語，表示感覺回到戒嚴時代。

她表示，當天她和身旁的人講話，數名彪形大漢圍著她，也沒表明是警察，還以語言恐嚇「叫我123過馬路」，換是正常人10秒也不一定能過得了馬路，感覺在欺負老人家，她被警察大喊時，謝國樑就在旁邊，為何不來關心她，謝國樑稱有多愛基隆，根本是「小愛爸爸 大礙基隆」。

林女也指控被「查水表」，並在現場發表不自殺聲明，她說，總統賴清德日前到基隆市慶安宮贈匾時，她的兄長在慶安宮對面彩券行與老闆聊天時，就有數人圍著兄長詢問「林某某人是你的妹妹嗎」。

楊宗昆表示，市民應尊重言論自由，表達不同意見權利，但絕不能挑戰法治精神，對於林女提告予以尊重，至於林女提及關於「慶安宮」，是警方依特種勤務及警察勤務條例，執行社會治安調查措施，「警方不會查水表」。此外，基隆市政府則沒有回應。