全球量產正極材料商員工外洩20億機密起訴 公司回應了

全球量產正極材料商員工外洩20億機密起訴 公司回應了
桃園平鎮一家電池正極材料公司，全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料製造商，鄒姓專案經理利用隨身碟非法重製大量秘密資料檔案帶走，近20億產品營業秘密外洩，檢方偵結起訴鄒姓經理，對此，這家材料公司今天下午表示，該公司看到新聞報導，內部還在確認和研究內容細節回應，預計明天將發聲明稿說明。
這家全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料製造的材料公司，生產的正極材料，可廣泛用於國防、無人機、電動車等工業用途，遭內部鄒姓專案經理非法重製近6千個秘密資料檔案，以個人隨身碟帶離公司，導致價值19.44億的產品營業秘密外洩，鄒被依違反營業秘密法等案件起訴後，該材料公司今天下午內部研究起訴內容和準備回應聲明稿內容。
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