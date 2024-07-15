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全球量產正極材料商員工外洩20億機密起訴 公司回應了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園平鎮一家電池正極材料公司，全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料製造商，鄒姓專案經理利用隨身碟非法重製大量秘密資料檔案帶走，近20億產品營業秘密外洩，檢方偵結起訴鄒姓經理，對此，這家材料公司今天下午表示，該公司看到新聞報導，內部還在確認和研究內容細節回應，預計明天將發聲明稿說明。

這家全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料製造的材料公司，生產的正極材料，可廣泛用於國防、無人機、電動車等工業用途，遭內部鄒姓專案經理非法重製近6千個秘密資料檔案，以個人隨身碟帶離公司，導致價值19.44億的產品營業秘密外洩，鄒被依違反營業秘密法等案件起訴後，該材料公司今天下午內部研究起訴內容和準備回應聲明稿內容。

平鎮一家電池正極材料公司專案經理非法重製秘密資料檔案帶走外洩起訴 ，公司回應。圖／聯合報系資料照
平鎮一家電池正極材料公司專案經理非法重製秘密資料檔案帶走外洩起訴 ，公司回應。圖／聯合報系資料照

材料 桃園 電動

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