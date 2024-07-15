「生醫公司執行長」偽造美國高學歷月薪15萬 1年詐逾2204萬

吳姓男子誆稱畢業於美國紐約大學研究所，於2022年3月起擔任某生醫公司執行長，月薪15萬，假裝與藝人李李仁的經紀談妥品牌合作，偽造行銷合約，陸續詐領薪水等費用，1年內共詐得約2204萬元。台北地檢署依刑法詐欺及侵占等罪起訴吳男。

據悉，吳肄業於國內某私立大學，2021年間得知黃姓男子籌辦公司，有推廣規劃生醫保健食品的人力需求，自稱畢業於紐約大學，自稱在美商行銷公司台灣分公司擔任業務總監10年，已談妥與藝人李李仁合作。

2022年3月起，黃以月薪15萬元聘請吳擔任生醫公司的執行長，負責公司行銷業務，另侵占公款約532萬元，並私吞擴大營運的增資款1222萬元。

檢方查出，吳假裝要請行銷公司幫忙打品牌廣告，偽造了一份專案合約，欺騙生醫公司轉帳240萬元給行銷公司，再私下通知行銷公司，佯稱客戶匯錯款項，請行銷公司把款項匯回進入他的私人帳戶。2023年2月，黃發現帳務有問題，解雇吳，提起民刑事告訴。