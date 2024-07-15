打詐專法已三讀 劍青檢改：期待科偵立法再下一城

打詐專法三讀上周五通過，檢察官改革團體「劍青簡改」感謝立法院及時完成立法、明確賦予行政管理的法源，因詐團的科技工具大幅進化，期待科偵立法再下一城，今發出4點聲明：

二、打詐立法同等重要者，為科技偵查之法制化，也已到了刻不容緩的地步。尤其今年初以來，各種新科技詐騙、境外或繞境手法、軟硬體規避工具暴增，詐團的科技工具大幅進化。第一線檢警缺乏科技偵蒐手段的合法授權，面對海量案件、無法溯源的困境，已面臨莫大的壓力，立法需求已迫在眉睫。

三、惟關於科技偵查法制的立法體例，學界或有的論，須在科技偵查法專法或刑事訴訟法專章這兩者之中，進行權衡取捨。本會思之再三，從法規體系及法秩序框架而言，學界認刑事訴訟法專章為宜，自屬正確，此有助於法體系之清晰。然而，回顧科技偵查推動立法的數年歷程，可以明顯窺見，司法院或因心態保守，或因資訊不足，或因缺乏專業，不曾主動提出任何草案，即使屢經呼籲修法，其亦不動如山；甚至，學界高分貝提醒德國刑事訴訟法近年來大幅增修科偵條文，司法院仍置若罔聞，完全放空六年。在此等荒怠無奈下，方有法務部另行提出科技偵查專法草案之窘境；而即使在法務部提出草案後，司法院亦表態贊成由法務部以專法訂之。近日，更係因有心立委之督促，司法院才勉強「觀摩」科技偵查法草案，從而提出刑事訴訟法修正草案版本。憑此，如何讓國人放心託付司法院主責？尤其，司法院幾無涉獵科偵之法規人員，更無法比肩行政院能徵調各級機關科技人才，當面對日新月異、不斷演化之各式科技及軟硬體工具，如何期待司法院能即時研修回應？制定適切的施行細則及作業辦法？本會也替司法院感到憂心。

四、觀察目前草案內容，相較於德國刑事訴訟法歷經多次修法演進，我國現行法案僅屬幼兒園階段，除須制訂相關施行細則及辦案作業要點外，未來還有長遠的路。是以，「法案主管機關」須持續投入專業研修，本會對司法院能否「主責科技偵查」實有疑問。尤其，在我國司法院竟主管法律提案權、主管刑事訴訟法、主導司法改革、肩負國民法官政策成敗，此等怪誕體制下，更凸顯科技偵查由其主責之荒誕。從而，本會近日思之在三，儘管深知立法體例本該如何，但盱衡詐團局勢洶洶，未來科技大幅演進之遠不可測，基於兩害相權取其輕，毋寧現階段採取科技偵查專法，恐為台灣無奈而更具實效的作法。為此，本會向學界先進及立法院誠摯表達，懇請重新考量主管機關之專業性、未來修法之展望性，期盼齊心求同存異，能在共創打詐專法新篇章之後，為科技偵查法制再下一城。