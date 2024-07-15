鋰電池大廠遭竊近20億元商業機密 內鬼曾赴陸…檢調追流向

桃園市泓辰材料公司日前遭非法重製檔案，致價值新台幣19.44億元產品秘密外洩，桃檢依違反營業秘密法等罪嫌起訴鄒姓經理，由於鄒男期間曾赴大陸，將持續調查釐清真相。

檢調單位今天下午表示，泓辰材料股份有限公司在去年9月聘僱鄒男擔任專案經理，協助公司優化產線，但鄒男任職3個月後於去年12月初提出離職，並協議任職至同月底，但期間鄒男卻涉嫌越權重製檔案帶離公司。

檢調深入調查發現，鄒男期間甚至曾請假與大陸某公司負責人搭機同赴大陸，泓辰材料股份有限公司在鄒男離職後驚覺有5861個營業秘密檔案曾被重製外存，立即向檢調報案檢舉，事件才因此曝光，由於鄒男曾赴大陸，檢調表示將持續調查，釐清事實真相。

桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，泓辰材料股份有限公司鄒姓專案經理在離職前，於112年12月8日起至26日期間，利用接觸磷酸錳鐵鋰（LMFP）電池正極材料生產技術、配方及設備研發機密資訊的機會，擅自將有關公司產品的配方、製程、設計及設備研發等營業秘密資料檔案共5861個，重製於個人隨身碟、行動硬碟帶離公司。

檢方指出，鄒男的行為使價值19.44億的最新產品營業秘密外洩，造成公司鉅額損失，經檢察官陳書郁指揮法務部調查局桃園市調查處，於113年4月29日，在被告住處執行搜索，查獲相關隨身碟、行動硬碟等物，經訊問被告後，聲請法院羈押獲准，即時阻止企業損失擴大。

桃檢近日偵結，檢察官認為被告涉犯營業秘密法逾越授權重製及刑法無正當理由取得他人電磁紀錄等罪嫌提起公訴，考量被告所造成的損害及為維護高科技產業健全發展、確保國家產業競爭力，建請法院從重量刑。

記者實際致電泓辰材料股份有限公司，公司表示，由於檔案內容涉及機密，公司將進行內部會議後，於明天統一對外說明。

根據泓辰材料股份有限公司的官網資料顯示，公司是世界上第一家量產LMFP的公司，也是正極材料廠當中，唯一一家同時擁有設備開發能力及材料研發能力的公司。願景是成為世界一流的正極材料及設備解決方案供應商。