快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中「股海明燈」無照收會員 男賺14萬得罰百萬關6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市綽號「新哥」的林姓男子在2022年間成立「股海明燈官方line」、「股票讀書會」，召募會員加入後，收取3千元至6萬元不等會費，林男會向網友推薦個股，做出買賣指示，陳姓男子等多人付款到林男的公司帳戶內，林男得款14.2萬元，不過林男因無照擅自經營股票顧問業務已違法，檢調抓人送辦，二審近日駁回上訴，維持一審原判，判林男6月徒刑、可易科，公益捐108萬元，仍可上訴。

判決指出，林姓男子綽號「新哥」，明知自己沒有領有金管會核發的執照，但仍在2022年6月至10月間，以Line通訊軟體帳號暱稱「股海明燈」，創立「股票讀書會」、「股海明燈官方line@」等Line社群，招攬陳姓網友等不特定人加入會員。

林男以每年6萬元、每季1萬元、每月3000元的價格，向會員收費，林則會在每周四晚間，透過ZOOM程式、於「股海明燈官方line」群組內，或以個人私訊等方式，講授其所推薦個股，提供其預測分析該個股當日適合買進、賣出或做多、做空的價格點位、區間，就個別有價證券，從事推介建議及價值分析。

全案由調查局台中市調處獲報後，依違反證券投資信託及顧問法送辦，台中地檢署偵結起訴。

台中地院審理時，林男辯稱，會成立Line社群的原因是他的公司是科技公司，為了研發股票軟體才創立，而且社群是投資人討論股票的「讀書會」，沒有針對個股進行推薦、價值分析，他所收取的金額，也僅是「押金」，讓讀書會可持續運作，避免有人隨意不來，之後也會退還。

一審根據相關證人證述與蒐證資料，不採信林男說詞，認為林男在犯案4個月期間，向會員講述及分析的個股，非隨機挑選，而是順應當時股票市場狀況而更新，為會員從股票市場上千檔股票中，精心挑選適合賺取價差利潤的股票，所為已屬證券投資顧問業務的範疇，依非法經營證券投資顧問業務罪，判刑6月，可易科，併科罰金108萬元，全案上訴二審後駁回，維持一審原判，仍可上訴。

台中市林姓男子成立股票群組，違法從事證券投資顧問業務，二審駁回上訴。圖／本報資料照
台中市林姓男子成立股票群組，違法從事證券投資顧問業務，二審駁回上訴。圖／本報資料照

延伸閱讀

婦人陷假飆股女王投資詐騙痛失6百萬 警民聯手抓車手

無照還酒駕撞死無辜單親爸 他賠450萬換和解...最終判關5年半定讞

《我的盲盒戀人》9位盲盒男友開箱 明星、霸總、奶狗、英雄限時戀愛

LINE GO消暑季 攜手萬豪酒店換城漫遊

相關新聞

假待轉區存在4年害婦人遭撞死 法官認定：高雄市府要負責

高雄許姓婦人騎車行經橋頭區典昌路、河北路口，被駕駛小貨車的黃姓男子撞死，許女家人質疑沒設號誌害許女被撞死，向高雄市政府提...

酒後為錢起爭執 蘆洲男勒死親兄後自首判13年10月

陳姓男子與老母、哥哥同住，去年4月3日酒後在新北市蘆洲區家中因開銷與哥哥起衝突，盛怒下持繩子勒死哥哥，再打電話報警自首。...

打詐專法已三讀 劍青檢改：期待科偵立法再下一城

打詐專法三讀上周五通過，檢察官改革團體「劍青簡改」感謝立法院及時完成立法、明確賦予行政管理的法源，因詐團的科技工具大幅進...

台中「股海明燈」無照收會員 男賺14萬得罰百萬關6月

台中市綽號「新哥」的林姓男子在2022年間成立「股海明燈官方line」、「股票讀書會」，召募會員加入後，收取3千元至6萬...

台中兄弟疑非法收油牟利達17年...檢搜索聲押2人獲准

台中地檢署去年偵辦烏日區番仔園圳遭傾倒廢油案，分四波搜索後，帶回涉案14人，去年9月間偵結，檢方持續追查，發現張姓兄弟經...

單戀超商女店員送巧克力遞情書 違反跟騷法判處拘役40日

彰化縣47歲施姓男子因單戀一名超商女店員去年多次買金莎巧克力放在櫃台給女店員，又寫情書約女方見面，但女店員示意若再騷擾會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。