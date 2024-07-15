台中「股海明燈」無照收會員 男賺14萬得罰百萬關6月
台中市綽號「新哥」的林姓男子在2022年間成立「股海明燈官方line」、「股票讀書會」，召募會員加入後，收取3千元至6萬元不等會費，林男會向網友推薦個股，做出買賣指示，陳姓男子等多人付款到林男的公司帳戶內，林男得款14.2萬元，不過林男因無照擅自經營股票顧問業務已違法，檢調抓人送辦，二審近日駁回上訴，維持一審原判，判林男6月徒刑、可易科，公益捐108萬元，仍可上訴。
判決指出，林姓男子綽號「新哥」，明知自己沒有領有金管會核發的執照，但仍在2022年6月至10月間，以Line通訊軟體帳號暱稱「股海明燈」，創立「股票讀書會」、「股海明燈官方line@」等Line社群，招攬陳姓網友等不特定人加入會員。
林男以每年6萬元、每季1萬元、每月3000元的價格，向會員收費，林則會在每周四晚間，透過ZOOM程式、於「股海明燈官方line」群組內，或以個人私訊等方式，講授其所推薦個股，提供其預測分析該個股當日適合買進、賣出或做多、做空的價格點位、區間，就個別有價證券，從事推介建議及價值分析。
全案由調查局台中市調處獲報後，依違反證券投資信託及顧問法送辦，台中地檢署偵結起訴。
台中地院審理時，林男辯稱，會成立Line社群的原因是他的公司是科技公司，為了研發股票軟體才創立，而且社群是投資人討論股票的「讀書會」，沒有針對個股進行推薦、價值分析，他所收取的金額，也僅是「押金」，讓讀書會可持續運作，避免有人隨意不來，之後也會退還。
一審根據相關證人證述與蒐證資料，不採信林男說詞，認為林男在犯案4個月期間，向會員講述及分析的個股，非隨機挑選，而是順應當時股票市場狀況而更新，為會員從股票市場上千檔股票中，精心挑選適合賺取價差利潤的股票，所為已屬證券投資顧問業務的範疇，依非法經營證券投資顧問業務罪，判刑6月，可易科，併科罰金108萬元，全案上訴二審後駁回，維持一審原判，仍可上訴。
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