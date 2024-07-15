台中兄弟疑非法收油牟利達17年...檢搜索聲押2人獲准

台中地檢署去年偵辦烏日區番仔園圳遭傾倒廢油案，分四波搜索後，帶回涉案14人，去年9月間偵結，檢方持續追查，發現張姓兄弟經營的三井石油、東欣油品科技公司，也是「廢油一條鏈」的共犯，涉嫌違法收受廢油後，轉賣牟利，檢警上周展開第五波搜索，帶回張姓兄弟等人，全案依違反廢清法等罪，聲押張姓兄弟獲准，其餘涉案人以5萬元至10萬元不等金額交保。

台中地檢署檢察官陳宜君去年3月間偵辦，烏日區番仔園圳遭歹徒傾倒廢油案，分四波搜索行動後，查到曾姓業者等人，亂倒廢棄切削油等各種廢油等廢棄物，導致強酸、重金屬沿溝渠流入農田，有多間金屬加工廠、油品及環保公司勾結，形成「廢油一條鏈」的環保犯罪產業鍊，全案去年9月間先依違反廢清法，起訴14名被告、5間法人公司，聲請沒收不法所得達1億元。

檢方持續追查此案，發現三井石油、東欣科技油品公司張姓負責人（52歲）與其擔任業務、司機的弟弟（48歲）不顧法令，以非法方式進行廢液壓油、滑道油、廢切削等廢油混合物處理的犯行，二人以處理廢油一桶收費1000元、處理好廢油一桶轉賣4000元至5000元的方式牟利，經查扣帳冊初估，二人犯行恐已有17年時間。

檢方在今年7月11日見時機成熟，指揮保七三大二中、台中市環保局等單位，展開在大里區等8處地點，執行第五波的搜索行動，帶回張姓兄弟等5人，檢方訊問後，聲押禁見張姓兄弟獲准，其餘3名涉案人以5萬元至10萬元不等金額交保。