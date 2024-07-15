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假待轉區存在4年害婦人遭撞死 法官認定：高雄市府要負責

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄許姓婦人騎車行經橋頭區典昌路、河北路口，被駕駛小貨車的黃姓男子撞死，許女家人質疑沒設號誌害許女被撞死，向高雄市政府提起國賠，合計求償653萬餘元，法院審理時，交通局自爆待轉區是廠商錯誤繪製，4年前就應磨除，高雄高分院認定市府要負3成過失責任，判賠18萬8731元。可上訴。

2021年9月6日下午4時許，許女騎機車行經典昌路、河北路口，準備左轉進入河北路，因此騎進河北路的待轉區，起駛時，卻碰到沿典昌路直行的黃姓男子，許女遭黃男撞上後，送醫急救後不治。

事後許女家屬主張該處路段號誌設置不明，許女從典昌路待轉要進入河北路，卻碰到待轉區無號誌可以參考，加上典昌路綠燈號誌「遲關」，導致車禍發生。

許女家人認為，事故發生是公務員設計路口號誌不當，包含醫藥費、喪葬費、精神慰撫金等，扣除後合計向高雄市政府交通局求償國賠653萬餘元。

高雄地院審理時，交通局反駁，稱待轉區標誌、標線及號誌規劃設計，涉及路口交通動線相關標線調整，屬高雄市政府養工處權責，並不是交通局業務。

交通局還自爆該處待轉區早在事發前4年確認是廠商重複施工所留，當時民眾陳情增設號誌，去函養工處稱將磨除待轉區，未請交通局協助派工增設號誌，並不清楚該處還有待轉區，交通局無任何過失。

但法官認為，典昌路為內側車道進行機車的路段，依規定機車行應依兩段方式左轉，且需要設置行車管制號誌，供待轉者左轉時，有方向號誌可以遵循，即便該處待轉區是廠商重複施工錯誤繪製，但既然留在該處，市府也應該增設行車管制號誌。

法官認定，許女意外身亡，是因號誌設置不當所致，但考量許女自己也要負8成責任，計算家屬請求金額後，扣除已請領的強制險部分，判市府免再賠償許女家屬。

許女家人不滿判決再上訴，高雄高分院審理後，合議庭認定若事故路段有相應的行車號誌，許女依循號誌行駛，應該能減輕或避免事故發生；不過，許女當時未注意車況起駛，也要負7成責任，計算後，判市府應賠償18萬8731元。

許姓婦人在橋頭區典昌路待轉，卻因號誌不明遭撞死，家屬提國賠後，法官認定市府有過失，判賠18萬餘元。取自Google Map
許姓婦人在橋頭區典昌路待轉，卻因號誌不明遭撞死，家屬提國賠後，法官認定市府有過失，判賠18萬餘元。取自Google Map

待轉區 高雄市

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