假待轉區存在4年害婦人遭撞死 法官認定：高雄市府要負責
高雄許姓婦人騎車行經橋頭區典昌路、河北路口，被駕駛小貨車的黃姓男子撞死，許女家人質疑沒設號誌害許女被撞死，向高雄市政府提起國賠，合計求償653萬餘元，法院審理時，交通局自爆待轉區是廠商錯誤繪製，4年前就應磨除，高雄高分院認定市府要負3成過失責任，判賠18萬8731元。可上訴。
2021年9月6日下午4時許，許女騎機車行經典昌路、河北路口，準備左轉進入河北路，因此騎進河北路的待轉區，起駛時，卻碰到沿典昌路直行的黃姓男子，許女遭黃男撞上後，送醫急救後不治。
事後許女家屬主張該處路段號誌設置不明，許女從典昌路待轉要進入河北路，卻碰到待轉區無號誌可以參考，加上典昌路綠燈號誌「遲關」，導致車禍發生。
許女家人認為，事故發生是公務員設計路口號誌不當，包含醫藥費、喪葬費、精神慰撫金等，扣除後合計向高雄市政府交通局求償國賠653萬餘元。
高雄地院審理時，交通局反駁，稱待轉區標誌、標線及號誌規劃設計，涉及路口交通動線相關標線調整，屬高雄市政府養工處權責，並不是交通局業務。
交通局還自爆該處待轉區早在事發前4年確認是廠商重複施工所留，當時民眾陳情增設號誌，去函養工處稱將磨除待轉區，未請交通局協助派工增設號誌，並不清楚該處還有待轉區，交通局無任何過失。
但法官認為，典昌路為內側車道進行機車的路段，依規定機車行應依兩段方式左轉，且需要設置行車管制號誌，供待轉者左轉時，有方向號誌可以遵循，即便該處待轉區是廠商重複施工錯誤繪製，但既然留在該處，市府也應該增設行車管制號誌。
法官認定，許女意外身亡，是因號誌設置不當所致，但考量許女自己也要負8成責任，計算家屬請求金額後，扣除已請領的強制險部分，判市府免再賠償許女家屬。
許女家人不滿判決再上訴，高雄高分院審理後，合議庭認定若事故路段有相應的行車號誌，許女依循號誌行駛，應該能減輕或避免事故發生；不過，許女當時未注意車況起駛，也要負7成責任，計算後，判市府應賠償18萬8731元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言