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近20億營業機密外洩！員工擅自「重製產品檔案」遭起訴

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園平鎮一間電池正極材料製造公司，為全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料製造商，卻遭內部一名鄒姓專案經理非法重製近6千個秘密資料檔案，以個人隨身碟帶離公司，導致價值新台幣19.44億的產品營業秘密外洩。檢方近日偵結，依違反營業秘密法等案件起訴鄒姓經理，認其所造成的損害及為維護高科技產業健全發展，建請法院從重量刑。

檢方調查，該製造商為鋰電池正極材料廠中唯一具有電池材料研發與設備開發能力的公司，60歲鄒姓被告先前在公司擔任材料事業處生技部專案經理，並參與公司內部研發專案。然而鄒姓被告自去年12月8日起至去年12月26日止，利用接觸LMFP電池正極材料生產技術、配方及設備研發機密資訊的機會，擅自將有關公司產品的配方、製程、設計，及5861個設備研發營業秘密資料檔案，重製在個人隨身碟、行動硬碟帶離公司。

鄒姓被告重製大量公司內部機密，使價值新臺幣19.44億的最新產品營業秘密外洩，造成該公司受有鉅額損失。桃園地檢署檢察官陳書郁指揮法務部調查局桃園市調查處，於今年4月29日在鄒姓被告住處執行搜索，查獲相關隨身碟、行動硬碟等物，經檢察官訊問後，聲請法院羈押獲准，即時阻止企業損失擴大。

近日檢方偵結，認鄒姓被告涉犯營業秘密法第13條之1第1項第2款、3款逾越授權重製及刑法第359條無正當理由取得他人電磁紀錄等罪嫌，提起公訴，考量鄒姓被告所造成的損害及為維護高科技產業健全發展、確保國家產業競爭力，建請法院從重量刑。

桃園平鎮一間電池正極材料製造公司，遭內部一名鄒姓專案經理非法重製近6千個秘密資料檔案，價值新台幣19.44億的最新產品營業秘密外洩。檢方近日依違反營業秘密法等案件起訴鄒姓經理，並建請法院從重量刑。圖／聯合報系資料照
桃園平鎮一間電池正極材料製造公司，遭內部一名鄒姓專案經理非法重製近6千個秘密資料檔案，價值新台幣19.44億的最新產品營業秘密外洩。檢方近日依違反營業秘密法等案件起訴鄒姓經理，並建請法院從重量刑。圖／聯合報系資料照

材料 桃園地檢署 檢察官

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