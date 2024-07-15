快訊

勞基法修正三讀！勞工可免65歲強制退休 勞雇協商同意後得延後

警分駐所執勤被撞死不算「殉職」！基層警炸鍋 警局：全力申辦撫恤

國人很愛？台灣旅遊「一堆仿外國景點」 網點出殘酷真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狼師母開托嬰中心？蔣萬安4作為：窮盡行政手段避免借殼

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市信義區某私立幼兒園，遭爆園長子疑性侵女童，更有議員爆料，該名園長母親還疑似用員工的名字，再新成立托嬰中心，引發外界質疑是否「借殼」繼續營業？台北市長蔣萬安今天表示，市府目前已有四點作為，就是窮盡一切行政手段，不讓舊園長有任何借殼上市空間。另外，也透過立委修法，由中央從源頭修法，如負責人身分可以有所限制等。

蔣萬安今天上午出席躍動館新生館動工典禮，對於涉性侵的幼兒園狼師園長母是否借殼繼續經營托嬰中心？蔣說，去年7月市府知道負責人另外有一個托嬰中心，社會局即刻來跟家長一對一聯繫，同時也協助有家長轉托需求，也增加無預警的稽查。同時社會局也結合教育局、警察局整個加強整體的查察，就是透過所有一切行政手段，不讓舊園長有任何借殼上市的空間。

蔣萬安說，市府也召開跨局處的會議，提出具體修法建議，認為在中央兒童托育服務法如果能夠對於負責人身分上方面的限制，從源頭來進行相關的規範，我想未來這樣子的事情，就可以避免再次發生。

媒體問蔣，是不是有來跟立委包括徐巧芯等拜託他們修法?蔣萬安說，徐巧芯當時是議員時，就有跟教育局、社會局關心這個案子，市府也提出相關未來源頭如果可以透過修法來解決，現在大家外界可能有借殼上市這樣疑慮的問題。所以市府也有透過立法委員，如果可以都在中央能夠提出修法。

至於修法前，蔣萬安表示，北市府目前也已經有四點作為，第一時間即刻不讓舊園長有任何借殼上市的空間。第一，馬上跟家長一對一的做聯繫；第二，加強無預警的稽查；第三，協助有家長轉托的需求給予協助轉托。第四，社會局也結合警察局、教育局去整個提升、加強我們整個查察的作業。

蔣萬安說，市府就是不讓任何可能借殼上市的空間發生，窮盡現在所可以掌握的行政手段全力來處理。當然更全面，如果中央從源頭可以修法，對於比如說負責人的身份有所限制，這些都可以來跟中央一起討論，來共同面對這樣的問題。

蔣萬安今天上午出席躍動館新生館動工。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席躍動館新生館動工。記者林麗玉／攝影

修法 蔣萬安

延伸閱讀

幼兒園狼師通報一年才停職？ 蔣萬安還原過程、絕對嚴查辦

罷免國家隊出動？ 蔣萬安喊話李進勇：避免影響客觀公正信任

三軍儀隊撤守中正紀念堂蔣公銅像大廳 蔣萬安說話了

北捷休息室藏毒？ 蔣萬安：該行車員尿檢陰性、仍會配合調查

相關新聞

假待轉區存在4年害婦人遭撞死 法官認定：高雄市府要負責

高雄許姓婦人騎車行經橋頭區典昌路、河北路口，被駕駛小貨車的黃姓男子撞死，許女家人質疑沒設號誌害許女被撞死，向高雄市政府提...

狼師母開托嬰中心？蔣萬安4作為：窮盡行政手段避免借殼

台北市信義區某私立幼兒園，遭爆園長子疑性侵女童，更有議員爆料，該名園長母親還疑似用員工的名字，再新成立托嬰中心，引發外界...

單戀超商女店員送巧克力遞情書 違反跟騷法判處拘役40日

彰化縣47歲施姓男子因單戀一名超商女店員去年多次買金莎巧克力放在櫃台給女店員，又寫情書約女方見面，但女店員示意若再騷擾會...

近20億營業機密外洩！員工擅自「重製產品檔案」遭起訴

桃園平鎮一間電池正極材料製造公司，為全球第一家量產磷酸鋰錳鐵（LMFP）正極材料製造商，卻遭內部一名鄒姓專案經理非法重製...

補習班負責人成狼師遭廢止還繼續招生 屏縣重罰25萬元

屏東縣府教育處接獲檢舉，屏東市某私立補習班負責人疑涉性別事件，經調查後，高雄地檢署今年4月起訴這名狼師，教育處今年5月廢...

小心騙子在身邊！科技業高階主管遭「前秘書」詐騙3千多萬元

不只要防範陌生人，也要當心熟識親友恐騙更大。苗栗縣之前爆發幼兒園女園長涉嫌以投資幼兒園名義詐騙家長、親友，10年來吸金至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。