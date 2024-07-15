狼師母開托嬰中心？蔣萬安4作為：窮盡行政手段避免借殼

台北市信義區某私立幼兒園，遭爆園長子疑性侵女童，更有議員爆料，該名園長母親還疑似用員工的名字，再新成立托嬰中心，引發外界質疑是否「借殼」繼續營業？台北市長蔣萬安今天表示，市府目前已有四點作為，就是窮盡一切行政手段，不讓舊園長有任何借殼上市空間。另外，也透過立委修法，由中央從源頭修法，如負責人身分可以有所限制等。

蔣萬安今天上午出席躍動館新生館動工典禮，對於涉性侵的幼兒園狼師園長母是否借殼繼續經營托嬰中心？蔣說，去年7月市府知道負責人另外有一個托嬰中心，社會局即刻來跟家長一對一聯繫，同時也協助有家長轉托需求，也增加無預警的稽查。同時社會局也結合教育局、警察局整個加強整體的查察，就是透過所有一切行政手段，不讓舊園長有任何借殼上市的空間。

蔣萬安說，市府也召開跨局處的會議，提出具體修法建議，認為在中央兒童托育服務法如果能夠對於負責人身分上方面的限制，從源頭來進行相關的規範，我想未來這樣子的事情，就可以避免再次發生。

媒體問蔣，是不是有來跟立委包括徐巧芯等拜託他們修法?蔣萬安說，徐巧芯當時是議員時，就有跟教育局、社會局關心這個案子，市府也提出相關未來源頭如果可以透過修法來解決，現在大家外界可能有借殼上市這樣疑慮的問題。所以市府也有透過立法委員，如果可以都在中央能夠提出修法。

至於修法前，蔣萬安表示，北市府目前也已經有四點作為，第一時間即刻不讓舊園長有任何借殼上市的空間。第一，馬上跟家長一對一的做聯繫；第二，加強無預警的稽查；第三，協助有家長轉托的需求給予協助轉托。第四，社會局也結合警察局、教育局去整個提升、加強我們整個查察的作業。