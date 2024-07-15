違反採購法遭追繳押標金 公司遭扣押存款後繳清

台南市善化區某營造公司曾參與空軍航空技術學院辦理政府採購案件時，為使該標案參與投標廠商達3家以上，進而陪標，因違反政府採購法，遭空軍航空技術學院追繳已發還押標金78萬元，但公司逾期未繳納，移送行政執行署台南分署強制執行，執行人員查扣公司存款後王姓負責人自動繳清。

善化區這家營造公司於2017間空軍航空技術學院辦理政府採購案件時，為使該標案參與投標廠商達3家以上，進而陪標，因違反政府採購法，遭空軍航空技術學院追繳已發還押標金78萬元，逾期未繳納，移送法務部行政執行署台南分署強制執行。

台南南分署表示，此案在分案受理後，執行人員查得義務人公司有存款、車輛等可供執行，核發執行命令扣押並通知監理機關辦理禁止異動登記。義務人於接獲執行命令後，7月9日57歲王姓負責人到場全數繳清。