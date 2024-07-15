補習班負責人成狼師遭廢止還繼續招生 屏縣重罰25萬元

屏東縣府教育處接獲檢舉，屏東市某私立補習班負責人疑涉性別事件，經調查後，高雄地檢署今年4月起訴這名狼師，教育處今年5月廢止該補習班立案許可並公告註銷立案證書，未料今年7月仍接獲檢舉，該名補習班竟還繼續招生，且又發生疑涉性平事件，屏東縣府教育處重罰這名狼師違反補習及進修教育法第24條規定，裁處最重25萬元罰鍰。

教育處指出，2022年3月接獲北市社會局通報有關某補習班教師疑涉性別事件，隨即至該補習班查察，將個案報告提送屏東縣性別平等教育委員會審議，後依審議會決議2022年5月組調查小組調查。

教育處表示，全案經調查小組4次行政調查訪談多名相關人員，2023年1月完成調查報告。再將調查報告提送至屏縣性別平等教育委員會審議，並多次函詢高雄地檢署提供此案偵查資料，但雄檢以偵查不公開無法提供，期間歷經4次性別平等教育委員會會議審議。

教育處表示，今年4月22日始接獲雄檢提供該補習班教師涉性侵害案件起訴書，縣府後續將相關資料備齊今年5月29日函文該補習班以負責人違反性別事件，廢止該補習班立案許可並公告註銷立案證書。今年6月11日函請教育部對該補習班負責人違反性別事件廢止該補習班及當事人永久不得擔任補習班負責人或教職員工進行複核並登錄「全國不適任教育人員通報及查詢系統下設補習班不適任人員專區」，以防不適任人員流竄。

未料，屏東縣府今年7月接獲電話檢舉，該補習班仍有招收學生營業，隨即至該班查核，現場查看其招牌看板仍懸掛，且當天下午16時至17時間仍有約15名學生進入。