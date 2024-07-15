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小心騙子在身邊！科技業高階主管遭「前秘書」詐騙3千多萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

不只要防範陌生人，也要當心熟識親友恐騙更大。苗栗縣之前爆發幼兒園女園長涉嫌以投資幼兒園名義詐騙家長、親友，10年來吸金至少6千萬元，新竹地區一名科技業高階主管也遭到相識多年的女秘書詐騙，以投資事業、買賣車輛等理由，陸續騙走3千多萬元，還有其他同事、親友也拿不回錢，受騙金額共8千多萬元，已聯合向法院提告。

這名受騙的科技公司黃姓高階主管說，涉嫌詐欺的彭姓女秘書曾任公司董事長秘書，雖然已經離職，但仍和業界友人維持聯繫，2年前開始先是以投資事業線採購產品名義，找過去熟識同事、親友投資，甚至對外搬出她與董事長名義，取信其他投資人。

黃姓主管也提到，涉嫌詐騙的彭姓秘書曾在公司工作多年，因此對同事間的財務狀況非常清楚，自己先是被騙上千萬元要投資採購3C產品，中間雖陸續有拿回部分金額，但後來才得知彭女也找其他人出錢投資，實際是挖東牆補西牆，最後根本還不出錢。

「把她當家人般對待，沒想到卻是吸金騙子。」黃姓主管說，彭姓女秘書辦事能力佳，在公司形象不錯，自己也很信任她，未料彭女就利用大家對她長期的信任關係，對應不同人就使出不同投資名目與話術，相當高明，日常對話時還會「埋伏筆」，聲稱手邊有投資門路與管道，展現自己獨有人脈，被揭穿後就惡意拖延、避不見面。

據了解，彭姓女子詐騙對象有科技業、醫界與教育界人士，已有多人不甘受騙提出刑民事告訴。一名楊姓科技業主管也受騙，表示自己在2022年間陸續匯了300萬元給彭女，雙方還簽訂了合約，並約定隔年會匯回投資分潤與原始款項，但卻是一場空，彭女堅稱是「投資失利」，但迄今仍拿不出相關投資證據與資料，擺明是吸金詐騙。

新竹市警方指出，投資詐財也常見交友型態，先是噓寒問暖取信被害人，最後再介紹投資管道並勸說投資，並用零風險、保證獲利等話術吸引，親朋好友之間詐騙則常見「報好康」投資未上市股票、靈骨塔等產品，即便是熟識親友邀投資也要審慎以對。

新竹曾有一名婦人誤信假投資遭詐1600萬元後，兩度配合警方借出約800萬現金，成功與詐騙集團相約至咖啡廳面交逮人。圖與此新聞事件無關。圖／警方提供
新竹曾有一名婦人誤信假投資遭詐1600萬元後，兩度配合警方借出約800萬現金，成功與詐騙集團相約至咖啡廳面交逮人。圖與此新聞事件無關。圖／警方提供

主管 同事 詐騙

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