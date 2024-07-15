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無照還酒駕撞死無辜單親爸 他賠450萬換和解...最終判關5年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子李佳修前年無照酒駕飆車，行政院前忠孝東路地下道時，以時速近100公里撞死王姓單親父親，酒測值高達1.085毫克，檢方依酒駕致死罪起訴，一審國民法庭判7年2月徒刑，二審期間李與被害人家屬以450萬元和解，改判5年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

2022年11月13日晚間，李佳修（24歲）和友人在台北市忠孝東路四段夜店飲酒，翌日凌晨4時在台北市區酒駕飆車，車行經行政院前忠孝東路地下道發生追撞，造成前方王姓駕駛車子翻覆死亡。

本案為北院第一件國民法官參審案，除本案外，李肇禍後咆哮，還欲奪取前來處理員警的配槍，遭警員開槍制伏，北院另依妨害公務罪判他拘役50日，得易科罰金確定。

一審判決指李基於玩樂酒後駕車，以時速近100公里高速恣意馳騁在市區道路，未於第一時間救助被害人，犯罪惡性重大，所生危害至鉅，判7年2月徒刑。

李佳修就科刑部分上訴，二審審理期間李與被害人以450萬元和解，李的律師認為量刑因子已經變動，希望能量處4年以下有期徒刑，讓他早點出獄工作賺錢。

二審認為，考量李佳修和王母達成和解，但李最後一刻才認罪，且拖到審判前2天才允諾賠款、並給付第一期款項，辯護人請求判4年以下徒刑「實在太低」。

二審指出，李在一審時推稱被害人突然剎車，閃避不及才車禍，試圖將事故歸咎死者，無助本案釐清事實和節省刑事司法成本，且李有多次駕車違規紀錄，竟又酒駕，顯見無視法律嚴厲禁制，

二審認為，二審審理前2天，李才與王母和解，王母等了1年多才獲得些許彌補，且目前僅給付70萬元，不宜將刑度減至4年以下，在尊重國民法官量刑的前提下，改判5年6月刑，也是國民法官制度上路以來，首件撤銷改判的案件。案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李佳修（左）。圖／聯合報系資料照片
李佳修（左）。圖／聯合報系資料照片

國民法官 行政院 酒駕

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