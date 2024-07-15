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社區中庭罵鄰居不要臉、吃軟飯、啃老族...判罰6000元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市同一社區的唐姓、單姓住戶在中庭起口角，唐罵單不要臉、吃軟飯一個、廢物啃老族等話挨告。基隆地方法院審理時，唐辯稱是在家中抒發情緒，單男對號入座。法官勘驗單男拍攝的影像，認定唐男犯行，依公然侮辱罪處罰金6000元，全案可上訴。

判決指出，檢方起訴唐男和單男同住基隆市信義區一處社區，曾因房屋違建糾紛發生口角。唐男案發日走到社區出入口時，認為騎機車返回社區的單男瞪他，兩人為此又起爭執。唐男在社區中庭大聲罵單不要臉、吃軟飯一個、廢物、啃老族，涉嫌公然侮辱罪。

唐男否認有公然侮辱犯行，辯稱確實有講「廢物、啃老族、媽寶」，但不是指單男，如果單要對號入座他也沒辦法。單男當時滿懷惡意的看著他，員警有來處理，哥哥來帶他回家。他只是在回家後抒發情緒，單純跟家人的對話，不是針對單男告訴人，單男並不在場。

單男則證稱，唐男說廢物、啃老族、媽寶等話，讓他覺得名譽受損，因為他停機車的地方是開放空間，住戶可自由進出。唐在中庭廣場用台語罵他「你瞪三小」、「你這個廢物」，被哥哥他拉回家後，又在唐家門口罵。他站在中庭，可以看到彼此，當時有唐的家人和1個女生在場。

唐男哥哥和嫂嫂證稱，唐男當時是口頭跟家人表達對這事的不滿，並不是在跟單男對話。兩人沒有面對面相互指責，單男也有說一些挑釁的話。唐男講那些話時人在住處，不知道他說「不要臉的廢物」是在說誰。

法官當庭勘驗單男用手機拍攝的畫面，認為唐、單因土地使用是否涉及侵占問題產生嫌隙，唐不滿單騎車前看他一眼，覺得在瞪人，在中庭說出不要臉、吃軟飯一個、廢物、啃老族等話，顯非單純情緒發洩。

法官指出，依一般社會觀感，不要臉、吃軟飯一個、廢物、啃老族等語彙，客觀上帶有輕蔑及否定他人之意，足以令人感覺難堪、不快。唐男用具針對性、攻擊性謾罵言詞，表達不滿、貶抑單男無疑，主觀上具有公然侮辱犯意。

法官說，唐男的家人證述內容，與勘驗結果相左，兩人迴護唐男屬事理之常，但不得為有利被告認定，認定唐男犯行，依公然侮辱罪處罰金6000元，如易服勞役以1000元折算1日。

基隆市唐男罵鄰居不要臉、吃軟飯一個、廢物、啃老族等話挨告，基隆地方法院審理後認定犯行，依公然侮辱罪處罰金6000元，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市唐男罵鄰居不要臉、吃軟飯一個、廢物、啃老族等話挨告，基隆地方法院審理後認定犯行，依公然侮辱罪處罰金6000元，全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

公然侮辱 啃老 廢物

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