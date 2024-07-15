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張綱維涉掏空遠航35億、宣判前想解限境令 法官駁回：有強烈逃亡動機

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

遠東航空前董事長張綱維涉掏空35億元羈押後交保限制出境迄今，掏空案今年9月30日一審宣判；張遞狀打「親情牌」以照顧母親、陪小孩為由聲請解除限制出境，台北地院駁回，裁定本月17日起再延長限制出境、出海8月。

張綱維表示，他與家族於現住地久居達16年，母親因罹患肺腺癌4期需頻繁出入醫院治療，不可能棄母親而逃亡；張說；他育有1雙兒女分別為13歲、11歲，都在北部就學，也不可能離開子女漂泊在外。

張綱維指，他從未在國外置產或獨自在國外生活，遠東航空公司還有多數員工至今待業，為照顧員工生計，也不願遠航累積經營航空特許業的智慧財產與高價設備付諸東流，正持續與國外投資者商談，有出境必要。

張網維說，他的兒女正值須父母常伴在側的階段，兒女常央求他能利用假期陪同至外縣市觀賽或參展，共享親子時光，不過，他擔心來不及定期報到，都不敢答應，想把每日報到改為每周向管區警局報到一次。

法官認為，掏空案今年5月23日言詞辯論終結，已定9月30日宣判，張的犯罪嫌疑仍然重大，依起訴書，張犯罪所得高達35億6201萬元，未來可能面臨高額刑事沒收及民事求償責任，張主觀上恐有強烈的逃亡動機。

合議庭認為，張綱維先前擔任遠航負責人，也是樺福集團所屬公司實際負責人，有相當資力及商業人脈，有較強在海外滯留的能力，而且，張先前有「提領大額現金，並將名畫搬至親友住處」、「躲避民間債權人催討債務」等行為，已有隱匿行蹤、隱匿資產的情形。

合議庭因此裁定張綱維自2024年7月17日起延長限制出境、出海8月，而他聲請將每日報到改為每周，也不准許。

遠東航空前董事長張綱維遞狀打「親情牌」以照顧母親、陪小孩為由聲請解除限制出境。圖／聯合報系資料照片
遠東航空前董事長張綱維遞狀打「親情牌」以照顧母親、陪小孩為由聲請解除限制出境。圖／聯合報系資料照片

掏空 母親 遠東航空

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