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黃子佼持有兒少性影片 今天下午首開庭審理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

藝人黃子佼無故持有未成年性影像，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，台北地院分「矚易」案號審理，今天下午3時30分首度開庭傳黃答辯，黃偵查中已認罪，案採不公開審理。

黃子佼被偵辦過2次，檢方第1次處分黃緩起訴，命他繳120萬元緩起訴處分金，寫至少1200字的悔過書，緩起訴處分期間2年，檢方依職權再議，由高檢署發回重查。

黃子佼2023年遭民眾告發涉嫌性侵害未成年少女，檢警分案查辦，8月4日對黃子佼發動搜索、約談，在黃的住處查扣黃的隨身硬碟中，藏有成年、未成年女子的大量性影片

檢察官調查，黃子佼的影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」。創意私房論壇由綽號「老馬」的不詳人士自2012年起在美國租設網域牟利，黃子佼在2013年2月註冊加入會員，2017年8月到2023年7月，在論壇購買性影像存放在未加密的隨身硬碟裡。

檢警蒐證，黃子佼的硬碟中存有最少上百部的性影像，有7部是未成年少女，依兒少性剝削防制條例罪偵處黃子佼。

台北地檢署第1次偵辦認為，黃子佼坦承犯行，自願交出檔案，加上未散布或販賣，觸犯輕罪，處分黃緩起訴，但檢察官第2次偵查，將黃起訴。

檢方起訴書，黃子佼明知無正當理由不得持有未成年女子的性影像，卻自2023年2月17日起以行動硬碟儲存未成年女子裸露胸部或陰部，從事接觸性器官或性交行為的性影像。

黃子佼將依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，今天下午3時30分首度開庭審理。聯合報系資料照
黃子佼將依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，今天下午3時30分首度開庭審理。聯合報系資料照

影片 未成年

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