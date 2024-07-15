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獨／台中賭霸「J董」夫妻房產沒收將刷新紀錄 現任保持人是她
台中市綽號「J董」的徐姓夫妻經營「萬博集團」博弈平台，收注賭金超過8000億元，一年淨利達170億元，一審近日宣判，夫妻除被判刑外，名下動產、不動產也被宣告沒收，二人房產達1.2億元，若全案定讞，將創台中執行機關執行沒收物拍賣最高紀錄，目前保持人是劉姓女秘書的業務侵占案，劉女借名登記的房產宣告沒收，3年前以1373萬拍出。
據查，行政執行署台中分署截至今年為止，拍賣法院宣告沒收被告不動產的刑事案件中，最高紀錄的保持人是劉姓女會計犯下的業務侵占案，劉女位於西屯區的不動產被法院宣告沒收確定，台中分署在2021年4月間拍賣，最後拍定價格是1373萬元。
劉姓女子是歐洲自行車集團台灣分公司「亞馳國際」的員工，負責財務會計、人事兼總務等業務，她從2009年至2015年間，利用機會蠶食鯨吞公司要交付給廠商的貨款，業務侵占2.33億元，劉女因資金缺口，在2016年初，向荷蘭總公司調度現金，在總公司詢問下，劉女坦認犯案，向警方自首。
全案劉女被依業務侵占罪，判刑4年8月確定，其借用小姑名義登記購買的不動產也宣告沒收，另外民事部分，劉女在案發後主動匯款、交付現金796萬餘元，名牌包等精品也由公司處分，變價所得為4717萬元，仍需賠償公司1.77億元，劉女前年聲請假釋獲准，院方裁定付保護管束。
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