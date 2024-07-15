獨／台中8000億賭霸栽了！「J董」夫妻判刑 1.2億房產沒收

台中市綽號「J董」、「James」的徐姓男子在2019年初與張姓妻子、對岸不詳人士，成立博弈平台「萬博集團」，收注金額超過8000億元，檢警前年分三波行動抓人，查扣徐姓夫妻名下動產、不動產，市價超過2億元，一審宣判，徐姓夫妻分判1年8月、1年6月徒刑，名下財產認定為不法所得，宣告沒收，若判決確定，將創下台中執行機關沒收不動產拍賣最高紀錄。

台中地檢署檢察官張富鈞，指揮刑事局中打六隊，在2021年間透過洗錢情資、大額金流等大數據分析、線民線報，掌握徐男（46歲）與張姓妻子（47歲），與對岸綽號「DK」的不詳人士籌組「萬博集團」博弈平台，以旗下新樂動、勝利等七個平台，提供賭客下注各式遊戲，另外回饋賭客1.1％至1.2％「返水金（部分賭金退還賭客）」，在台中市七期商辦設置客服、報表、資訊機房及總部等單位。

專案小組在前年11月間，趁徐姓夫妻在七期豪宅睡夢中行動，當場查扣手機等重要證據，另外徐姓夫妻在女兒房間內擺放大金庫內的5039萬元現金、4輛豪車、77個精品包、10只名表、兩處位於七期的豪宅、商辦，都被查扣，市價超過2億元，此案在同年8月至12月收網，帶回涉案73人。

檢警清查，發現「萬博集團」歷年收注賭金達8278億元，一年淨利達170億元，此案去年初偵結，將徐姓夫妻等人依賭博、洗錢、組織等罪起訴，聲請沒收徐姓夫妻名下財產。

台中地院近日審結，認定徐姓夫妻涉犯賭博罪，分別判刑1年8月至1年6月徒刑，名下動產、不動產認定不法所得沒收，徐姓夫妻在去年5月獲得200萬元重保，限制住居、出境、出海至今年9月。