任由被告用手機 調查官洩密緩起訴

調查局苗栗縣調查站。圖／聯合報系資料照片 調查局苗栗縣調查站江姓、吳姓二名調查官，去年六月約詢涉犯刑案黃姓男子，未要求黃交出手機保管，任由黃持手機翻拍筆錄內容，將偵詢內容外洩給其他人；二人稱「一時疏忽」，否認新北地檢署查無二人與被告有任何不法對價，緩起訴處分。

據了解，檢方原懷疑二人收賄洩密，交由調查局北機站偵辦，但查無收賄事證；因江姓調查官服務已十年，吳姓女調查官案發前剛到單位服務，檢方以江洩密責任較大，命向公庫支付六萬元，吳女支付四萬元。

檢方查出，苗栗縣調站二○二○年七月起，掌握經營汽車公司黃姓男子涉犯刑事犯罪，報請苗栗地檢署指揮，去年六月十四日發動搜索約談，江、吳二人負責前往汽車公司搜索，並約談黃男到案。

調查局二○二二年一月，曾專函通令各外勤單位詢問室工作紀律，明令詢問人員應全程注意受詢問人動態、確認詢問人手機有無錄音、錄影，且受詢問人手機應置於置物架或保管盒，避免竊錄調查筆錄或提示證物。

當天江、吳二人約詢黃男時，不但未要求黃男將手機暫時保管在保管箱或置物櫃中，還任由黃男當面使用手機，導致黃男伺機翻錄筆錄內容；黃男甚至翻拍二名調查官詢問時提及的同案羅姓被告自白筆錄，事後傳送給其他同案被告和潛在被告，使他人知悉偵辦進度和內容。