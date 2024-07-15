最高1373萬 台中法拍房產恐再創紀錄

行政執行署台中分署拍賣法院宣告沒收被告不動產刑事案件中，最高紀錄是劉姓女會計犯下業務侵占，不動產被法院宣告沒收後拍賣，最後拍定價格為一三七三萬元。徐男夫婦不動產若判沒收確定，將創台中司法機關沒收不動產拍賣最高紀錄。

劉姓女子是歐洲自行車集團台灣分公司「亞馳國際」員工，負責財務會計、人事兼總務，她二○○九年至二○一五年間，暗中私吞公司交付給廠商的貨款，業務侵占二億三三○○萬餘元，後來因資金缺口，二○一六年初向荷蘭總公司調度現金，才被總公司發現，她坦認犯案，向警方自首。

劉女侵占公款購買精品服飾、配件、包款、名表等，數量超過八百件；她擔任警職的丈夫曾詢問鉅款何來，劉女還要丈夫「不要多管」，購買精品包甚至多到借放在朋友住處。

全案依業務侵占罪判劉女四年八月定讞，她借用小姑名義登記購買的不動產也宣告沒收；劉女案發後主動匯款、交付現金七九六萬餘元，名牌包等精品也由公司處分，變價所得四七一七萬元，仍需賠償公司一億七七二四萬元確定。

行政執行署台中分署主任執行官鍾志盛說，偵查中變價拍賣扣案物，多半是豪車、精品包等，沒拍賣過不動產，主要理由是不動產不易因時間而有巨額價值減損；法院宣告沒收後才會拍賣，因沒收後收歸國有，為降低管理成本，多會變現入國庫。

鍾志盛說，台中分署迄今受囑託協助辦理沒收物的變現，較常見拍賣股票、車輛、珠寶、貴金屬等為主，受理沒收不動產變現，案件相對少。