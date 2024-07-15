歷年收注8千億…涉賭J董夫妻 億元不動產沒收

五千萬長這樣台中市徐姓夫妻在七期豪宅內裝設大金庫，內藏五千萬以上現金，檢警清點時疊成錢磚，令人咋舌。記者陳宏睿／翻攝 綽號「Ｊ董」的徐姓男子，二○一九年與張姓妻子成立「萬博」博弈集團，旗下七個平台供賭客下注，金額超過八千億元；檢警二○二二年逮人，查扣兩人名下財產，市價超過兩億元。台中地方法院日前判徐姓夫妻一年八月、一年六月徒刑，名下財產認定為不法所得，宣告沒收。

台中地檢署二○二一年間透過洗錢情資、大額金流等大數據分析、線民線報，掌握四十六歲徐男與四十七歲張女，與對岸綽號「ＤＫ」的不詳人士籌組「萬博」博弈集團，以旗下新樂動、勝利等七個平台提供賭客下注，另外回饋賭客百分之一點一至一點二「返水金」，在台中市七期商辦設置客服、報表、資訊機房及總部。

檢警二○二二年十一月逮人，徐姓夫妻當時在七期豪宅睡夢中落網，女兒房間內大金庫被搜出五○三九萬元現金，另查扣四輛豪車、七十七個精品包、十只名表，檢方連同兩處七期豪宅、商辦一併查扣，市價超過兩億元。全案陸續收網，前後共逮捕七十三人。

檢方根據帳冊、後台資料，查出「萬博」集團歷年收注賭金達八二七八億元，一年淨利一七○億元，徐姓夫妻帳戶現金流達兩億元；徐安排姊、弟擔任核心幹部，薪水是其他員工兩倍，全案去年偵結，依賭博、洗錢、組織等罪起訴，聲請沒收徐姓夫妻名下財產。

台中地院日前審結，依賭博罪判徐姓夫妻一年八月、一年六月徒刑，名下動產、不動產宣告沒收；徐男姊弟分判一年、十月徒刑，其餘涉案人二月至八月徒刑。徐姓夫妻去年五月獲以二百萬元交，限制住居、出境、出海。

檢方表示，徐姓夫妻名下兩筆不動產位於七期精華區，一棟豪宅、一間商辦市價分別為六九○○萬元、四八○○萬元，若判決沒收確定，將是新紀錄。