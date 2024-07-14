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失智婦半夜不睡 菲籍看護起身8次失去耐性…粗魯對待下場出爐

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

菲律賓籍看護瑪麗（化名）來台4年多，先後照顧郭姓婦人配偶、郭姓婦人，郭姓婦人因患有失智，半夜不睡覺，菲籍看護凌晨1點到4點多，至少起身照料郭婦8次，漸失去耐心，未注意移動時力道、位置，導致郭姓婦人手臂、肩膀，腳踝等受傷，家屬提告，屏東地院審理後，判菲籍看護瑪麗過失傷害罪，處有期徒刑2月，可易科罰金，全案可上訴。

判決指出，菲籍看護瑪麗在2022年10月起擔任郭姓婦人的看護，本應注意看護行為的力道與位置，避免郭婦受傷，在2023年6月29日凌晨1點42分到4點33分期間，因深夜、凌晨頻繁起身看護郭婦，而失去耐性，在攙扶、調整、碰觸郭婦看護過程中，未注意力道、位置，導致右側前臂、上臂，右後肩胛瘀傷，左足踝、右前額擦傷。

郭姓婦人的女兒發現後提告傷害，檢方起訴。法院判決指出，現場勘驗當晚監視器畫面，瑪麗抓著郭婦左腳踝、拉扯右上臂、右手放郭婦又右肩拉扯、搖晃並起身。另外，對郭婦頭部揮動或若干舉止，再調整郭婦姿勢與枕頭位置。根據醫院診斷證明書記載，郭婦多處擦傷、瘀傷，皆為目視可見。

判決指出，勘驗監視器影片，瑪麗數度表示，郭婦不睡覺，當晚從凌晨1點到4點33分，至少起身8次照料郭婦，對應診斷證明書記載郭婦有日夜顛倒症狀。可得知，郭婦在深夜、凌晨等一般人酣睡時候，經常未能入睡，動輒需要他人照料。瑪麗也承認照顧郭婦有會有生氣，不小心情況下可能導致郭婦受傷。

判決指出，瑪麗在深夜、凌晨頻法起身照顧郭婦，漸失去耐心，疏於注意其看護中的攙扶、調整、碰觸郭婦的身體施力力道、部位，導致郭婦受傷，具有過失及致傷的因果關係。

判決指出，瑪麗從2020年來台灣，先後照顧郭婦的先生、郭婦，因工作來台居留到2027年3月，雖然因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，斟酌當事人意見，考量犯罪情節等，難認瑪麗有繼續危害社會安全之虞，因此當刑之執行完畢或赦免後，沒有驅逐出境的必要。

菲律賓籍看護瑪麗（化名）照顧失智郭姓婦人，因半夜不睡覺，菲籍看護失去耐心，粗魯對待導致郭婦受傷，法院判過失傷害罪處2月徒刑，可易科罰金。圖屏東地院外觀。圖／報系資料照
菲律賓籍看護瑪麗（化名）照顧失智郭姓婦人，因半夜不睡覺，菲籍看護失去耐心，粗魯對待導致郭婦受傷，法院判過失傷害罪處2月徒刑，可易科罰金。圖屏東地院外觀。圖／報系資料照

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